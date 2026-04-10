Milena venceu a Prova do Anjo autoimune Reprodução de Vídeo

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Rio - Milena levou a melhor na Prova do Anjo disputada na tarde desta sexta-feira (10), garantiu imunidade na formação do paredão e vaga no Top 6 da temporada junto de Juliano Floss. Além disso, a recreadora também tocará em uma pessoa da família. 
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Milena anunciou o Castigo do Monstro para os brothers - Reprodução de Vídeo
Jordana foi escolhida por Milena para o Castigo do Monstro - Reprodução de Vídeo
Milena recebeu fone de ouvido antes de contato com a mãe - Reprodução de Vídeo
Milena pode tocar na mãe após vencer a Prova do Anjo - Reprodução de Vídeo
Milena venceu a Prova do Anjo autoimune - Reprodução de Vídeo
"Já adianto que essa prova vai mexer com as emoções de vocês", anunciou Tadeu Schmidt. A disputa consistia em acionar o cronômetro, tocar em objetos enviados pelos familiares e logo em seguida os brothers tinham que equilibrar uma bolinha dourada em pratinhos de um lado para o outro até um recipiente. 
Com a vitória, Milena escolheu Jordana para o Castigo do Monstro Controlador de Trânsito. "Não é surpresa de ninguém, né, Jordana. Eu fiquei muito magoada do seu 'puxa' ter tirado a Samira. Sinto muito, é o jogo", explicou o novo anjo. 
Instantes depois, a recreadora foi chamada na área externa da casa e pode tocar na mãe, Neide. Com fone de ouvido, a sister se declarou enquanto a familiar permaneceu em silêncio. "Tô com saudade. Você é uma mãe maravilhosa, perfeita, do seu jeito. Você não veio com manual. É isso...Você tá aqui, mulher. Eu te amo", disse Milene. 
Os demais participantes assistirem o contato entre as duas. "Parece muito com a tia Milena!", opinou Ana Paula Renault. "A gente que vai contar pra ela como a mãe dela estava, porque ela não viu, ela sentiu", comentou Jordana.