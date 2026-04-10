Milena venceu a Prova do Anjo autoimune - Reprodução de Vídeo

Milena venceu a Prova do Anjo autoimune Reprodução de Vídeo

Publicado 10/04/2026 17:39 | Atualizado 10/04/2026 18:12

Rio - Milena levou a melhor na Prova do Anjo disputada na tarde desta sexta-feira (10), garantiu imunidade na formação do paredão e vaga no Top 6 da temporada junto de Juliano Floss. Além disso, a recreadora também tocará em uma pessoa da família.

fotogaleria

"Já adianto que essa prova vai mexer com as emoções de vocês", anunciou Tadeu Schmidt. A disputa consistia em acionar o cronômetro, tocar em objetos enviados pelos familiares e logo em seguida os brothers tinham que equilibrar uma bolinha dourada em pratinhos de um lado para o outro até um recipiente.

Com a vitória, Milena escolheu Jordana para o Castigo do Monstro Controlador de Trânsito. "Não é surpresa de ninguém, né, Jordana. Eu fiquei muito magoada do seu 'puxa' ter tirado a Samira. Sinto muito, é o jogo", explicou o novo anjo.

Milena é o novo Anjo do #BBB26! Ela está imune e já confirmada no Top 6! #RedeBBB pic.twitter.com/yXvFuxz5j3 — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2026 Instantes depois, a recreadora foi chamada na área externa da casa e pode tocar na mãe, Neide. Com fone de ouvido, a sister se declarou enquanto a familiar permaneceu em silêncio. "Tô com saudade. Você é uma mãe maravilhosa, perfeita, do seu jeito. Você não veio com manual. É isso...Você tá aqui, mulher. Eu te amo", disse Milene. Instantes depois, a recreadora foi chamada na área externa da casa e pode tocar na mãe, Neide. Com fone de ouvido, a sister se declarou enquanto a familiar permaneceu em silêncio. "Tô com saudade. Você é uma mãe maravilhosa, perfeita, do seu jeito. Você não veio com manual. É isso...Você tá aqui, mulher. Eu te amo", disse Milene.

Os demais participantes assistirem o contato entre as duas. "Parece muito com a tia Milena!", opinou Ana Paula Renault. "A gente que vai contar pra ela como a mãe dela estava, porque ela não viu, ela sentiu", comentou Jordana.