Milena venceu a Prova do Anjo autoimune Reprodução de Vídeo
Instantes depois, a recreadora foi chamada na área externa da casa e pode tocar na mãe, Neide. Com fone de ouvido, a sister se declarou enquanto a familiar permaneceu em silêncio. "Tô com saudade. Você é uma mãe maravilhosa, perfeita, do seu jeito. Você não veio com manual. É isso...Você tá aqui, mulher. Eu te amo", disse Milene.
Milena é o novo Anjo do #BBB26! Ela está imune e já confirmada no Top 6! #RedeBBB pic.twitter.com/yXvFuxz5j3— Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2026
MÃÃÃEEEEE! Milena, o Anjo da semana, toca na mãe e se declara: "Eu te amo muito! Você é uma mãe maravilhosa, perfeita, do seu jeito. Você não veio com manual e o que é isso? VOCÊ TÁ AQUI!!!!!"#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/4vUoBNtUGK— Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.