Jordana escolheu sonho premiado e vai emparedar um participante - Reprodução de Vídeo

Jordana escolheu sonho premiado e vai emparedar um participanteReprodução de Vídeo

Publicado 12/04/2026 19:03

Rio - Jordana levou a melhor na dinâmica Sonho do Poder realizada neste domingo (12) no "BBB 26" após eliminação de Marciele e ganhou o direito de emparedar um adversário no paredão de mais tarde. Tadeu Schmidt contou que o doce com recheio de caramelo foi o escolhido em votação do público.

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Em ordem definida por sorteio, Leandro escolheu o sonho de creme, Ana Paula preferiu o de Mirtilo, Gabriela ficou em dúvida mas optou pelo de Morango, Milena ficou com o de sabor chocolate, Jordana pegou o premiado e para Juliano Floss sobrou o de Pistache.

Antes do "Domingão com Huck", Tadeu explicou como a dinâmica iria funcionar. "Cada participante vai escolher um sonho, daquele doce popular das padarias, cada sonho vai ter um recheio de cor e sabor diferentes e apenas um deles é o sonho do poder. Quem escolher o sonho do poder vai emparedar uma pessoa. Mas o participante só vai saber disso na Formação do Paredão", avisou.