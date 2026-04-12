BBB 26: Jordana e Marciele se beijam em festa - Reprodução de vídeo / X

BBB 26: Jordana e Marciele se beijam em festaReprodução de vídeo / X

Publicado 12/04/2026 08:36

Rio - Jordana e Marciele se beijaram na festa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada deste domingo (12). Em seguida, as aliadas voltaram a dançar na pista e comentaram sobre o envolvimento, em tom descontraído. Assista!

EU TO NO CHAO pic.twitter.com/Am9cKWTLUX — mari (@badmarinada) April 12, 2026

"Bate [as mãos] É beijo de amiga", disse a cunhã-poranga do Boi Caprichoso, entre risos, ao som da banda "Calcinha Preta". O momento das duas repercutiu no X, antigo Twitter, dividindo opiniões entre internautas.

fotogaleria

"Marciele sedenta, meu Deus. Amo", comentou uma espectadora. "E a Marciele ainda queria mais [risos]", disse um usuário das redes sociais. "Eu estou no chão", escreveu uma admiradora. "Veio aí", expressou outra pessoa.

Por outro lado, também receberam críticas. "Aqui constata que a Marciele que não sabe beijar", disparou uma internauta. "Horroroso", detonou outra usuária do X. "Gente que beijo estranho", opinou mais alguém.

Além disso, alguns seguidores recordaram o envolvimento das duas com Jonas Sulzbach, que já foi eliminado do realiy: "Trocando as salivas do Jonas" e "Na verdade já tinham se beijado por tabelinha".

O tema da festa deste sábado (11) foi a novela "Três Graças", que ocupa a faixa das 21h da TV Globo. Intérpretes de Joélly e Bagdá, respectivamente, Alana Cabral e Xamã marcaram presença, assim como Negra Li. Os famosos cantaram e interagiram com os brothers.