BBB 26: Jordana e Marciele se beijam em festaReprodução de vídeo / X
EU TO NO CHAO pic.twitter.com/Am9cKWTLUX— mari (@badmarinada) April 12, 2026
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BBB 26: Jordana e Marciele se beijam em festaReprodução de vídeo / X
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'BBB 26': Jordana e Marciele se beijam em festa
Momento, que aconteceu na madrugada deste domingo (12), repercutiu nas redes sociais
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