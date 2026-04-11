'BBB 26': Gabriela, Leandro e Marciele estão no paredão

Rio - Gabriela, Leandro e Marciele estão no 15º Paredão do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, formado na noite desta sexta-feira (10). Com o reality em 'modo turbo', um dos participantes será eliminado neste domingo (12).
Vencedora da Prova do Anjo autoimune, Milena não pôde receber votos. Líder pela segunda vez, Juliano indicou a paulista: "Só jogar com coração não compensa", justificou o dançarino. Leandro e Marciele foram os mais votados da casa com três cada. O líder, então, precisou escolher e colocou a cunhã-poranga do Boi Caprichoso no Paredão.
Na quinta (9), Milena apertou o botão que apareceu no jardim da casa. Com isso, a Pipoca decidiu quem deveria dar um Contragolpe: Gabriela, indicada pelo Líder, ou Marciele, a mais votada pela casa. A recreadora infantil, então, escolheu a amazonense. Marciele, por sua vez, puxou Leandro para a berlinda. Os brothers disputam a preferência do público e a permanência no reality, em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões.
'Modo turbo'
Prestes a iniciar a última semana do "BBB 26", o reality entra em 'modo turbo' neste domingo (12). O programa será dividido em duas partes: a primeira irá ao ar antes do "Domingão com Huck", com a Eliminação e o início de uma dinâmica que influenciará o jogo.
Um "Plantão BBB" será transmitido durante a atração comandada por Luciano Huck, trazendo o resultado da dinâmica. Além disso, o eliminado estará no programa ao vivo. Já a segunda parte do reality será exibida depois do "Fantástico", com Prova do Líder e a formação de um novo Paredão. Em seguida, o participante que levou a pior na berlinda estará no "Bate-Papo BBB".