Marciele - Reprodução / TV Globo

MarcieleReprodução / TV Globo

Publicado 13/04/2026 07:41 | Atualizado 13/04/2026 07:43

Rio - Marciele deixou o "BBB 26" sem poupar críticas à ex-aliada Jordana. Eliminada com 59,34% dos votos, a paraense participou do “Bate-Papo BBB” logo após sair do reality e reagiu a um vídeo com falas da advogada sobre ela dentro do jogo.



Ao assistir às imagens, Marciele demonstrou incômodo e afirmou que a relação entre as duas não se sustentaria fora do confinamento. “Jordana nunca seria a pessoa que eu escolheria para ser minha dupla, de verdade, fora o jogo. Foi o que sobrou, para ser sincera”, disse.



A ex-sister também comentou um trecho em que foi chamada de “loba solitária” e rebateu a interpretação. “Não me surpreende, mas ver e ouvir é outra coisa… Ela até fez um comentário de loba solitária, mas loba solitária é quando você escolhe ser, e não quando não é escolhida por ninguém. Nossa, me doeu ouvir isso!”, completou.



Em outro momento, Marciele elevou o tom ao falar sobre o jogo e deixou claro que pretende votar contra Jordana. “Tô passada, chocada… Bicha, vou votar para ela sair! Vai ter que sair! Gente, tô chocada! Os meninos eu já imaginava, mas caraca. P*rra… p*ta que p*riu. Ai, gente, tô chocada. Bicha… bicha falsa! Bicha falsa! Gente!”, disparou.



A paraense ainda mandou um recado direto para a ex-colega de confinamento e descartou qualquer aproximação fora do reality. “Eu vi tudo o que você falou sobre mim. Eu como muito mesmo, se eu pudesse, comia cinco pedaços de bife, mas não podia. Enfim, eu não alcancei a expectativa. Não quero ser sua amiga. Eu espero que você tenha gostado do beijo do Jonas, passou pela minha boca e eu quero que você seja eliminada, sim”, ironizou.



Marciele se despediu do programa a pouco mais de uma semana da final. No Paredão, ela enfrentou Gabriela e Leandro Boneco.