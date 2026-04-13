Ana Paula, Gabriela e JulianoReprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Com o modo turbo ativado, depois da eliminação de Marciele, mais um paredão foi formado no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, neste domingo (12). Ana Paula, Gabriela e Juliano estão na berlinda e disputam a preferência do público. Um deles deixa o reality show nesta terça-feira (14). 
A líder Jordana indicou Ana Paula ao paredão. "Pode me oferecer um perigo nesse altura do jogo", justificou. Gabriela foi a mais votada da casa. Jordana, que levou a melhor na dinâmica do Sonho do Poder, teve o direito de indicar mais uma pessoa ao paredão e optou por Juliano.
"Ele me colocou, já me indicou direto, a gente se vota. Boneco acabou de voltar, não colocaria Milena agora. Então, é Juliano. Eu acho que vai ser interessante um Paredão com um Camarote, um Veterano e uma Pipoca. Vamos deixar o Brasil decidir", afirmou a sister.