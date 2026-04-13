Marciele e Chaiany se reencontram após BBB 26, trocam beijo e planejam viagem juntas - Reprodução Instagram

Marciele e Chaiany se reencontram após BBB 26, trocam beijo e planejam viagem juntasReprodução Instagram

Publicado 13/04/2026 21:01 | Atualizado 13/04/2026 21:09

Rio - O clima de flerte que começou na TV virou encontro ao vivo entre Marciele e Chaiany. As duas ex-participantes do Big Brother Brasil 26 se viram pela primeira vez fora do confinamento nesta segunda-feira (13), em um hotel no Rio, e protagonizaram um momento de carinho que terminou em selinho.

Assista:





O reencontro aconteceu poucas horas depois de uma interação no programa Mais Você, quando já haviam trocado indiretas ao vivo. Desta vez, longe das câmeras do estúdio, apareceram juntas em vídeos nas redes sociais, em clima descontraído e com brincadeiras entre as duas.



Durante a conversa, Marciele questionou em tom bem-humorado se havia sido “traída”, enquanto Chaiany entrou na brincadeira relembrando situações do reality. Em seguida, elas se aproximaram e trocaram um beijo rápido.



Além do reencontro, as duas também falaram sobre planos fora do programa. A ideia de uma viagem foi mencionada no vídeo, com direito a destino definido: Manaus e Parintins.



Mais cedo, ainda pela manhã, Chaiany havia participado do “Mais Você” por chamada de vídeo e aproveitou para mandar um recado direto para Marciele, dizendo que estava no mesmo hotel e à espera dela.