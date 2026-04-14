Tadeu Schmidt Reprodução de vídeo / TV Globo
URGENTEEEEE: AS INSCRIÇÕES PARA O #BBB27 ESTÃO ABERTAS! #RedeBBB pic.twitter.com/9WdaLqyZA2— Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2026
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