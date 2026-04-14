Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Tadeu Schmidt Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 14/04/2026 08:11

Rio - Com o "Big Brother Brasil 26" na reta final, a TV Globo já pensa na próxima temporada do reality show. Tadeu Schmidt anunciou durante o programa ao vivo desta segunda-feira (13) que as inscrições para a 27ª edição da atração já estão abertas.

fotogaleria

"Quer conquistar uma vaga no maior reality show do Brasil? Está sentindo que é a sua vez de conquistar o coração do país e ainda sair milionário? Então corra lá no Gshow, porque a partir de agora estão abertas as inscrições para o BBB 27", avisou o apresentador.

"Mas não faça de qualquer jeito, não, capricha! Esperou esse tempo todo. Responda com a atenção o questionário. Na hora de gravar seu vídeo, procure um lugar legal, silencioso, iluminado. Conte a sua história, a gente quer muito te conhecer", completou Tadeu.



