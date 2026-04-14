Participantes durante votação abertaReprodução TV Globo
Com a liderança, Boneco indicou diretamente Jordana ao paredão, afirmando que ela é sua principal adversária no jogo.
A berlinda foi formada em votação aberta na casa, realizada pela primeira vez nesta temporada. Com dois votos, Ana Paula Renault também foi indicada. Já Juliano Floss completou o paredão.
Com isso, a disputa pela permanência ficou entre Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss. Enquanto isso, Boneco e Milena já estão garantidos no Top 4 do reality.
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