Emparedadas, Ana Paula e Jordana discutem - Reprodução / TV Globo

Emparedadas, Ana Paula e Jordana discutemReprodução / TV Globo

Publicado 15/04/2026 08:07

Rio - Jordana, Ana Paula Renault e Juliano Floss discutiram no "BBB 26", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira (14), depois da formação do paredão. Tudo começou quando a veterana perguntou à advogada sobre o contragolpe que ela deu no dançarino.

"Jordana, mas se você tivesse ido pelos seus embates, por falta de afinidade, seria a tia Milena", comentou Ana. "Você não tanto falou de questionar as escolhas dos outros? Pra minha estratégia, eu acho que ele sempre se escondeu", reagiu a brasiliense.

"Isso pra mim não tem muita coerência, você falou que não tem medo do jogo", provocou Ana. Juliano, então, se defendeu do argumento usado por Jordana ao indicá-lo. "Eu falo tudo que eu penso, não preciso provar nada, eu sou eu".

Em outro momento, Jordana ouviu uma conversa de Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena no quarto Sonho de uma Eternidade e confrontou os rivais. "No último Paredão eu coloquei vocês porque achei que podia sim dar chances da Gabi voltar. Gabi não voltou, saiu, vocês estão em posição de vantagem. Vocês já acham, já sentem que ganharam", criticou a advogada. "Podia cair, mas podia cair atirando", respondeu a mineira. "Eu caio atirando da minha forma. É a minha estratégia", retrucou Jornada.

Após a discussão, Ana Paula provocou Jordana enquanto ela estava na cozinha. "Perdeu sua grande jogada", disparou a jornalista.

"Ai, Ana Paula, o que você fala é a razão. Realmente sua opinião é muito importante para mim. Muito importante, vai fazer muita relevância. Se fosse tão ruim assim, vocês não estariam tão incomodados", ironizou a brasiliense.

"Uai, a gente está incomodado porque está no Paredão, gata", frisou a Veterana. "Se foi tão ruim assim para mim, vocês deveriam estar felizes. Não estou entendendo", destacou Jordana.

"É porque eu gosto de emoção até o fim. Eu sempre falei, eu posso cair, mas caio atirando. Você perdeu oportunidade", opinou a jornalista. "Cai atirando nas duas pessoas que eu coloquei no Paredão e nesse também", justificou a advogada.

"Mas quais eram suas maiores desavenças na casa?", quis saber Ana Paula. "Quis montar um Paredão favorável para minha amiga e da mesma forma quis formar um Paredão favorável para mim. Ana Paula, isso é justo, pronto. Por que você estão questionando isso?", questionou Jordana. "Ela tem medo de você, hein, Tia Milena. Ela tem medo de você!", apontou Ana.