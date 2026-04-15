Eliminada, Gabriela assiste ao vídeo de críticas de aliados

Rio - eliminação de Gabriela do Big Brother Brasil segue repercutindo fora da casa. Na madrugada desta quarta-feira (15), durante participação no tradicional Bate-Papo BBB, a estudante de Psicologia teve acesso a vídeos com críticas feitas por aliados ao longo do jogo, e reagiu com franqueza.
Ao assistir às imagens, a ex-sister reconheceu que já desconfiava da dinâmica dentro do grupo, mas não conseguiu sustentar sua percepção enquanto ainda estava confinada. “Eu estava certa, hein, rapaz. Ficava nessa dúvida. Fui tonta mesmo. Eu falava: ‘Às vezes, me sinto usada do voto’. E a Chaichai botava na minha cabeça: ‘Abre o olho’”, declarou.
Em tom de desabafo, Gabriela também comentou sobre o incômodo em relação à posição que ocupava entre os aliados. Segundo ela, apesar da afinidade construída ao longo do programa, faltou transparência por parte do grupo. “Eu tinha uma afinidade com o pessoal do grupo, gostava mesmo. Só que é meu jeito. Por exemplo, me incomodava porque eles demoraram para assumir que eu não era prioridade e isso era o motivo da briga. Eu falava: ‘Sustenta, fala a verdade’. (...) Isso me machucava muito porque eu via que não era prioridade”, afirmou.