Jonas Sulzbach exibe treino e unfollow em Marciele vira assunto nas redes Reprodução Instagram

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Rio - O modelo Jonas Sulzbach, de 40 anos, compartilhou nesta terça-feira (14) um vídeo de treino nas redes sociais, no qual aparece sem camisa. “Me preparando para o próximo desafio”, escreveu.

A publicação veio na sequência do unfollow em Marciele, após a repercussão de um beijo do modelo com Jordana dentro do BBB 26. Assista:
 
 
 
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O assunto dividiu opiniões entre seguidores, com elogios ao físico de Jonas e críticas à atitude nas redes. "Deixar de seguir a Marciele é atitude de criança", disparou uma pessoa. "Será que vai dar unfollow na Jordana também?", questionou outro.

Fora da casa, Marciele comentou o caso após descobrir a situação em um programa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. “Ai, gente. Eu só percebi porque as páginas colocaram. Pelo amor de Deus, por favor”, disse.