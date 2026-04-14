Jonas Sulzbach exibe treino e unfollow em Marciele vira assunto nas redes Reprodução Instagram
A publicação veio na sequência do unfollow em Marciele, após a repercussão de um beijo do modelo com Jordana dentro do BBB 26. Assista:
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O assunto dividiu opiniões entre seguidores, com elogios ao físico de Jonas e críticas à atitude nas redes. "Deixar de seguir a Marciele é atitude de criança", disparou uma pessoa. "Será que vai dar unfollow na Jordana também?", questionou outro.
Fora da casa, Marciele comentou o caso após descobrir a situação em um programa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. “Ai, gente. Eu só percebi porque as páginas colocaram. Pelo amor de Deus, por favor”, disse.
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