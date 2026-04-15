Festa no último sábado (11) com Negra Li, Xamã e Alana Cabral - Reprodução/Globoplay

Festa no último sábado (11) com Negra Li, Xamã e Alana CabralReprodução/Globoplay

Publicado 15/04/2026 16:10 | Atualizado 15/04/2026 16:11

Rio - Nesta quarta-feira (15) os participantes e o público poderão curtir uma noite do pijama na casa mais vigiada do país, revivendo os momentos mais marcantes das festas. Através de uma cápsula do tempo, será possível escolher trechos de shows, músicas que viraram hit na temporada e VT’s que registraram a diversão dos confinados.

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Além disso, os brothers receberão mensagens especiais de artistas que marcaram suas trajetórias no programa, como: o DJ francês Bob Sinclar para Ana Paula Renault; Christian Chávez, do RBD, para Milena; Cly G, para Juliano Floss; Lazzo Matumbi, um dos expoentes da música negra baiana, para Leandro; e Kid Abelha para Jordana. Além disso, os brothers receberão mensagens especiais de artistas que marcaram suas trajetórias no programa, como: o DJ francês Bob Sinclar para Ana Paula Renault; Christian Chávez, do RBD, para Milena; Cly G, para Juliano Floss; Lazzo Matumbi, um dos expoentes da música negra baiana, para Leandro; e Kid Abelha para Jordana.

Não faltarão quitutes como pizza, sanduíches, jujuba e pipoca, tudo acompanhado pelo figurino oficial da noite: o pijama. E quem está assistindo de casa também é convidado a transformar a própria sala em lugar aconchegante e se deixar levar pela energia das festas desta edição de colecionador do BBB.