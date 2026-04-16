Participantes recebem mensagens de ídolos durante festa do pijama no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Participantes recebem mensagens de ídolos durante festa do pijama no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 16/04/2026 07:51 | Atualizado 16/04/2026 07:52

Rio - A Festa Cooler do Pijama, realizada na reta final do "Big Brother Brasil 26", incluiu uma dinâmica com mensagens personalizadas enviadas por artistas aos participantes do reality. A atividade reuniu nomes da música nacional e internacional e provocou diferentes reações entre os confinados.

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Entre os destaques, o DJ Bob Sinclar apareceu em vídeo para comentar a presença de sua música no programa e mencionar Ana Paula Renault. "Olá, Brasil! Aqui é o Bob Sinclar. Obrigado, BBB, por tocar tanta vezes a minha música. Ana Paula, obrigado pela sua performance incrível de 'World, Hold On'. Recebi muitas mensagens do Brasil por sua causa", disse. Após o recado, Ana Paula reagiu: "Bob Sinclar is in the house!", enquanto Jordana comentou: "Eu tô chocada!".Jordana também recebeu uma mensagem da banda Kid Abelha, com participação de Paula Toller. "Oi, Jordana! Tudo bem? Você é fã das nossas músicas, então a gente tá super feliz. Eu queria aqui passar pra falar da sua mãe e pra falar de você. Te desejar uma boa sorte no BBB", afirmou a cantora. A participante respondeu: "Você tem noção disso, mãe?".Juliano Floss foi citado em vídeo por Lanzin e Cly G, com quem mantém parceria fora do programa. "Fala, Juju! Parabéns demais por ter chegado nesse Top 5", declarou Lanzin. "Nós estamos muito orgulhosos. Continua firme e forte aí, irmão", completou Cly G. O participante comentou: "Eles que fazem as músicas comigo. Não esperava ver eles".Leandro Boneco recebeu mensagem de Lazzo Matumbi, que mencionou a representatividade do brother no jogo. "Minha alma resiste, e meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom, e o que é bom, também deve ser meu. Você tá representando a resistência negra brasileira. Muito obrigado por você colocar a minha música como tema dessa resistência", disse. O artista também acrescentou: "Irmão, tá toda a Bahia, eu, Lilica, toda a galera de Salvador torcendo por você. Axé!".Já Milena recebeu um vídeo de Christian Chávez, integrante do RBD. "Olá, tia Milena! Aqui é o Christian Chávez. Não poderia deixar de passar por aqui pra te mandar um beijo e te desejar toda a sorte do mundo, de coração", afirmou. A sister reagiu: "Ele sabe que eu existo!".