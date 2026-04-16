Jonas Sulzbach revela se quer amizade com Ana Paula Renault após o reality - Reprodução / Instagram / TV Globo

Jonas Sulzbach revela se quer amizade com Ana Paula Renault após o realityReprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 16/04/2026 15:05

Rio - Eliminado do "Big Brother Brasil 26", Jonas Sulzbach abriu o jogo sobre sua relação com Ana Paula Renault fora do reality. Em uma live no TikTok, nesta quinta-feira (16), o influenciador respondeu diretamente às perguntas dos fãs sobre a possibilidade de amizade com a jornalista.

"Quer a amizade da Ana Paula aqui fora?", questionou um internauta. Sem rodeios, Jonas afastou qualquer clima de rivalidade: Gente, a Ana Paula é gente boa demais. Ela falou que vai treinar aqui comigo. Lembra que ela disse que ia aparecer aqui? Será que ela vem mesmo?", disse.

Durante a conversa, o ex-brother também comentou o provável comapeão. "Quem ganha? Eu acho que quem vai ganhar é a Ana Paula. Sinceramente, desde o momento em que eu saí do programa, entendi a força dela e é merecido. Acho que é ela que leva. Mesmo minha torcida sendo para a Jordana, vai ser muito difícil ela permanecer", avaliou.

Dentro da casa, a relação entre Jonas e Ana Paula oscilou entre conflitos e momentos de paz. A jornalista chegou a apelidá-lo de "Quinta Série", em referência ao comportamento considerado imaturo no jogo. Em meio às discussões, os dois trocaram provocações, incluindo comentários sobre aparência, como quando Jonas insinuou que Ana Paula seria "feia", e a resposta da sister, que sugeriu que ele refizesse a rinoplastia.

Apesar dos embates, a dupla também protagonizou cenas mais leves e até flertes, o que alimentou a torcida de parte do público por uma aproximação.

Após a eliminação de Jonas, como o nono participante a deixar o programa, Ana Paula comentou a despedida do colega. “Eu achei louvável. Antes de sair, ele olhou pra gente. Eu olhei pra ele e falei: Boa sorte, sucesso”, afirmou. Ela também explicou por que não houve abraço: “Acho que não tinha a ver eu levantar e dar um abraço, ir até lá, porque aí... Eu tô machucada. Eu tenho esse direito”.