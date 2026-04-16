Jordana se emocionou em dia de paredão no ’BBB 26’Reprodução de Vídeo
Jordana chora durante o Toque de Despertar da casa #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/bnjGU1pxEm— Big Brother Brasil (@bbb) April 16, 2026
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