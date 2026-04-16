Jordana se emocionou em dia de paredão no ’BBB 26’Reprodução de Vídeo

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Rio - Jordana não segurou a emoção nesta quinta-feira (16) e chorou no "BBB 26" após o toque que despertou os participantes. A advogada, única sobrevivente do Quarto Voar, enfrenta o 17º paredão da temporada com Ana Paula Renault e Juliano Floss. 
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Jornada disputa berlinda contra Ana Paula e Juliano - Reprodução de Vídeo
Jordana chotou sozinha no Quarto Voar - Reprodução de Vídeo
Jordana se emocionou em dia de paredão no 'BBB 26' - Reprodução de Vídeo
"Será que você já está aqui, mãe? Não quero te ver agora não. Só terça-feira", disse a sister. 
Último líder da edição, Leandro Boneco indicou Jordana para berlinda. Ana Paula recebeu dois votos e também parou na berlinda. Advogada teve direito ao Contragolpe e emparedou Juliano. Com isso, Leandro e Milena garantiram vaga no Top 4. 