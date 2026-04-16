Alfonso Herrera, do RBD, envia mensagem para Milena do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo, Instagram

Alfonso Herrera, do RBD, envia mensagem para Milena do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo, Instagram

Publicado 16/04/2026 10:58 | Atualizado 16/04/2026 11:01

Rio - A participante Milena, do "Big Brother Brasil 26", recebeu uma mensagem do ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por integrar o grupo RBD. O conteúdo foi enviado por meio do Instagram e divulgado pelos administradores das redes sociais da sister.