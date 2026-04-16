Alfonso Herrera, do RBD, envia mensagem para Milena do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo, Instagram
No texto, o artista comentou a participação da brasileira no reality. “Querida, Milena, te mando um grande abraço. Obrigado pelo carinho e entrega que tem colocado em tudo. Admiro muito a sua resiliência e a forma como você conseguiu seguir em frente, mesmo quando o caminho foi íngreme”, escreveu.
Na sequência, acrescentou: “Há uma força genuína na sua história e na maneira como você escolheu continuar. Obrigada por se abrir com tanta sinceridade. Com muito respeito, Poncho”.
Milena já havia sido mencionada anteriormente por Herrera. Em outra ocasião, o ator reagiu a um vídeo em que a participante aparece cantando “Rebelde” e publicou a mensagem “Saludos, Milena” ao compartilhar o conteúdo.
Além dele, a sister também recebeu um recado em vídeo de Christian Chávez durante a festa “Cooler do Pijama”, exibida na quarta-feira (15). Na mensagem, o artista comentou a trajetória da participante no programa.
Milena declara, ao longo do confinamento, que é fã do RBD e costuma cantar músicas do grupo dentro da casa.
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