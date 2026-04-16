Gil do Vigor comenta sobre inscrição no BBB - Alysson Souza/Globo

Gil do Vigor comenta sobre inscrição no BBBAlysson Souza/Globo

Publicado 16/04/2026 14:23

Rio - Gil do Vigor compartilhou nesta quinta-feira (16) em seu perfil no Instagram dicas para quem pretende se inscrever nas próximas edições do "Big Brother Brasil". O pernambucano participou da vigésima primeira temporada do reality como integrante do grupo Pipoca e foi o último eliminado antes da final, terminando em quarto lugar.



O economista destaca que é necessário fugir dos clichês e enfatizar suas qualidades e defeitos no vídeo de inscrição. "A produção, ela quer pessoas que são interessantes. Pessoas que eles falam assim: ‘Como é que isso é possível?’. Então, primeiramente é o que? O que é que você tem de diferente de todo mundo que chamaria a atenção da produção? Se você não se conhece, você não vai entrar. Porque se nem você sabe tuas qualidades, teus defeitos e o que você tem de interessante, como você vai convencer outra pessoa que tem que escolher você e não outros cem mil?”.



Gil do Vigor também relembra a própria experiência em seu processo para entrar no reality show. “Quando eu fiz meu vídeo, eu coloquei que eu era evangélico, mas que eu era economista, que eu deveria ser sério por conta da economia, mas que eu dançava funk até o chão. Que eu não tinha medo do mundo, entendeu? Que eu era religioso, economista e gay ao mesmo tempo. E que tinha vários conflitos na minha cabeça, mas que eu sabia que eu era uma pessoa única e que se eles me chamassem, seria extremamente interessante”, contou.



Para o economista, também é importante realizar um diálogo com a produção no vídeo de apresentação para que ela entenda como você pode se encaixar nas dinâmicas que acontecem no jogo.



"Então, pega as características da tua vida, coloca dentro do jogo e fala o seguinte: ‘Como eu seria na prova do anjo?’, ‘Eu faria isso, e isso e isso’. E traga exemplos da sua vida. Então separa, por exemplo, coisas que aconteceram com você que deixam claro as tuas características. ‘Eu sou da briga. Eu sou estressado. Eu sou parceiro. Eu sou amigo...’ Então, e traz coisas que aconteceram com você pra produção já entender”.

O "Big Brother Brasil 2026" está na reta final e nesta noite será revelado o resultado do paredão entre Jordana Morais, Ana Paula Renault e Juliano Floss. A grande final está marcada para a próxima terça-feira (21) após 100 dias de confinamento.

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