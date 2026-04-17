Rio - Eliminada do "BBB 26", Jordana participou do "Bate-Papo BBB", comandado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, no Globoplay, na noite desta quinta-feira (16), e falou sobre a trajetória no reality show, incluindo a rivalidade com Ana Paula. Ela também comentou os beijos que trocou com Jonas e Marciele.
fotogaleria
Na atração, a advogada assistiu aos momentos de romance com Jonas na casa. Os dois ficaram sem que ninguém soubesse. "Foi a pilhazinha da Ana Paula, porque ela estava nessa, antes da Marci (Marciele), de forçar um negócio para a gente se rivalizar", pontuou. "Ana Paula estava me azucrinando há semanas", complementou.
Ela, ainda, esclareceu que não rolou nada com o influenciador embaixo do edredom. "Não aconteceu nada demais. Assim, um abraço, um amasso, mas nada que vocês estão pensando, não... A única coisa que a minha avó me pediu foi: não vá para o edredom. Eu fui, mas não da forma que você achou que eu fosse".
Sobre o beijo em Marciele, Jordana disse: "Essa Marciele é gata, ela tem um sexy appeal". Em seguida, a brasiliense exaltou a aparência da paraense do Boi Caprichoso: "A Marciele, de perto, é absurdamente linda, ela é hipnótica". Ela, ainda, explicou porque não formou casal. "Ao mesmo tempo era amizade. Como a gente ia continuar ali no jogo? [...] Eu não sei de verdade mas era sincero, a química era sincera".
E por falar na Cunhã, Jordana reagiu à declaração de Marciele sobre não querer mais amizade com ela fora da casa. "Mas o que que aconteceu tanto para tudo isso?", quis saber a advogada. Ceci explicou que foi por conta do beijo em beijo do Jonas e pela questão da comida. "Ela teria dito, em algum momento, que a questão da comida também era uma questão de ansiedade emocional e ver você questionando o quanto ela comia, isso foi o que pegou mais para ela".
"Era desconfortável. Era, realmente desconfortável. Eu sou uma pessoa que não come rápido, que como devagar....", iniciou a Jordana. "Nesse assunto, eu já sabia que era um assunto delicado. Eu sabia que ela não seria aberta para um diálogo assim... Eu conseguiria ter um diálogo assim, não acho que ela conseguiria, viria para querer se defender", acrescentou.
Durante o programa, a advogada também abriu o jogo sobre as brigas com Ana Paula. "O que foi muito determinante entre mim e a Ana Paula foi que veio a Aline (Campos). A Aline foi a pessoa que eu mais me identifiquei ali naquele momento. Tudo bem, ela foi embora na primeira semana, mas era a pessoa que eu mais me identificava com o jeito de ver o mundo, ver a vida. E aí aconteceu aquela situação entre a Ana Paula lá atrás, e a Aline me contou, me explicou".
A advogada, por sua vez, tomou as dores da atriz. "Já fechei o meu coração para Ana Paula, já comecei a ver de uma outra forma. Pisei no freio. Ao mesmo tempo era amizade. Como a gente ia continuar ali no jogo?... Eu não sei de verdade mas era sincero, a química era sincera".
Jordana também conferiu suas brigas com Milena. "Foi pesado", afirmou ela, que analisou algumas falas sobre a sister. "Eu sabia que já tinha falado coisas assim, fortes, sobre ela. Mas, realmente, eu não concordo... Eu pesei, realmente não se compara um ser humano a um objeto. Eu reconheço, tenho maturidade para entender o quão forte e errado (foi)".