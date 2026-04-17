Boneco passa mal durante prova do finalista - Reprodução/Globoplay

Boneco passa mal durante prova do finalistaReprodução/Globoplay

Publicado 17/04/2026 20:27

Rio - O participante Boneco passou mal durante prova que define o primeiro finalista do BBB 26. Perto de completar 18 horas de prova, o brother caiu no chão e solicitou ajuda da produção. Após cerca de uma hora, a área de prova foi liberada e Juliano Floss e Milena, que também participam da prova, reencontraram o colega.

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"Produção, eu acho que eu preciso de atendimento médico. Eu devo ir no Confessionário?", perguntou Boneco. Alguns minutos depois, a produção acatou o pedido e o levou para atendimento.

Ao voltar, tranquilizou Juliano e Milena. "Eles te atenderam?", perguntou Juliano, no que Boneco respondeu: "Tá tudo certo! Relaxa!".

"Foi queda de pressão", detalhou Boneco.

Na prova do finalista, os participantes estão desde a noite de quinta-feira (16) assistindo a vídeos contendo informações sobre o carro Geely EX5 EM-i e precisarão responder perguntas corretamente durante o programa ao vivo.