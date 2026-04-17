Boneco passa mal durante prova do finalistaReprodução/Globoplay
'BBB 26': Boneco volta após abandonar prova pedindo atendimento médico
Durante a prova do finalista, Leandro Boneco caiu no chão e pediu ajuda da produção
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Aos prantos, Ana Paula desabafa no 'BBB 26': 'Nem sei se tenho pai mais'
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'BBB 26': Ana Paula revela quem não quer enfrentar no último Paredão
Veterana relembrou a importância de Juliano e Milena em sua trajetória no jogo
BBB 26: Eliminada, Jordana fala sobre beijo em Jonas e Marciele
Advogada também abriu o jogo sobre os embates com Milena
Jordana é eliminada do 'BBB 26' com 71,80% dos votos
Participante enfrentava Juliano Floss e Ana Paula Renault na berlinda
Marciele se encontra com Gabriela após eliminação do 'BBB 26'
Cunhã-poranga compartilhou o registro nas redes sociais
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