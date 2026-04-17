Último pódio oficial disponibilizado da Ana Paula Renault - Reprodução / Instagram

Último pódio oficial disponibilizado da Ana Paula RenaultReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2026 11:28 | Atualizado 17/04/2026 11:30

Rio - Na reta final do "Big Brother Brasil 26", uma conversa entre Ana Paula Renault e Juliano chamou atenção, nesta sexta-feira (17), ao expor percepções sobre alianças e possibilidades de Paredão. Durante o diálogo, a veterana afirmou que prefere não enfrentar o brother na berlinda. Ao justificar sua fala, relembrou a importância do tiktoker e de Milena ao longo de sua trajetória no jogo.

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“Eu não quero ir com você. Eu estava pensando… vocês foram muito importantes para toda minha trajetória aqui. A tia Milena, no início, foi minha amiga, aliada… a gente pensava igual no jogo. Depois nos afastamos, o que é natural. Mas você entrou na minha vida, e minha vida hoje é isso aqui (BBB). Eu não consigo me ver sem você mais. Se estou aqui até hoje, é por causa de vocês dois”, disse.

“Eu não quero ir com você. Eu estava pensando… vocês foram muito importantes para toda minha trajetória aqui. A tia Milena, no início, foi minha amiga, aliada… a gente pensava igual no jogo. Depois nos afastamos, o que é natural. Mas você entrou na minha vida, e minha vida hoje é isso aqui (BBB). Eu não consigo me ver sem você mais. Se estou aqui até hoje, é por causa de vocês dois”, disse.

Na sequência, a sister também comentou a postura de Juliano ao longo do confinamento, destacando a abertura do participante para conversas sobre o jogo. “Nessa reta final, eu vejo você. Você nunca se esquivou de conversar comigo sobre qualquer assunto”, afirmou.