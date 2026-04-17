Último pódio oficial disponibilizado da Ana Paula RenaultReprodução / Instagram
“Eu não quero ir com você. Eu estava pensando… vocês foram muito importantes para toda minha trajetória aqui. A tia Milena, no início, foi minha amiga, aliada… a gente pensava igual no jogo. Depois nos afastamos, o que é natural. Mas você entrou na minha vida, e minha vida hoje é isso aqui (BBB). Eu não consigo me ver sem você mais. Se estou aqui até hoje, é por causa de vocês dois”, disse.
O momento ocorre em paralelo à Prova do Finalista, que intensificou a tensão entre os participantes. Em conversa posterior, Juliano mencionou uma situação envolvendo Milena durante a dinâmica e demonstrou preocupação com a possibilidade de os três aliados enfrentarem juntos o Paredão.
Ana Paula disse que não quer ir pro Paredão com o Juliano novamente: "Eu não consigo me ver aqui sem você mais. Vocês dois foram muito importantes. Se eu tô aqui até hoje, é por causa de vocês dois!" #BBB26 pic.twitter.com/nVKaVRfrXC— Central Reality (@centralreality) April 17, 2026
“Não sei o que fazer. Teve uma hora que o Boneco estava de olho fechado, acredito que dormindo, e a tia Milena foi lá acordar ele, passando a informação”, relatou. Ana Paula respondeu dizendo que percebeu uma postura diferente da sister na prova: “Cheguei à conclusão de que ela não está a fim de jogar. Você viu que ela estava rindo enquanto a gente tentava trazer ela para a realidade?”, comentou.
Juliano, então, resumiu o cenário: “Nós três podemos ir, depois de 96 dias lutando para isso não acontecer”.
A conversa repercutiu nas redes sociais, onde internautas passaram a discutir a postura de Milena na dinâmica. Entre as críticas, alguns usuários apontaram que Milena estaria contribuindo para um possível cenário negativo no jogo. “Ainda acho um absurdo a final sem a Milena, mas ela tá cavando isso, preferindo um paredão entre os eternos a um paredão com o Boneco. Do nada ele passou a ser mais importante que o Juliano pra ela”, escreveu uma internauta. Em outra publicação, uma usuária comentou: “Ela passando informações para o Boneco. Melhor a Milena declarar guerra contra os Eternos de vez e parar de fingimento, porque está aumentando o meu ranço”.
Por outro lado, também houve quem saísse em defesa da sister e questionasse a pressão sobre sua postura. “E a culpa vai ser da Milena se irem os três? Não estou entendendo… a madame [Ana Paula] já está no paredão porque nunca consegue fazer nada e só reclama, e tão botando pressão nessa menina?”, opinou uma usuária.
'BBB 26': Ana Paula revela quem não quer enfrentar no último Paredão
Veterana relembrou a importância de Juliano e Milena em sua trajetória no jogo
BBB 26: Eliminada, Jordana fala sobre beijo em Jonas e Marciele
Advogada também abriu o jogo sobre os embates com Milena
Jordana é eliminada do 'BBB 26' com 71,80% dos votos
Participante enfrentava Juliano Floss e Ana Paula Renault na berlinda
Marciele se encontra com Gabriela após eliminação do 'BBB 26'
Cunhã-poranga compartilhou o registro nas redes sociais
'BBB 26': Jonas revela se quer amizade com Ana Paula Renault fora do reality
Brothers foram rivais no jogo
Gil do Vigor dá dicas para inscrição no 'BBB'
Ex-participante do reality explica como se destacar no processo de inscrição