Último pódio oficial disponibilizado da Ana Paula RenaultReprodução / Instagram

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Rio - Na reta final do "Big Brother Brasil 26", uma conversa entre Ana Paula Renault e Juliano chamou atenção, nesta sexta-feira (17), ao expor percepções sobre alianças e possibilidades de Paredão. Durante o diálogo, a veterana afirmou que prefere não enfrentar o brother na berlinda. Ao justificar sua fala, relembrou a importância do tiktoker e de Milena ao longo de sua trajetória no jogo.
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Último pódio oficial disponibilizado da Ana Paula Renault - Reprodução / Instagram
Último pódio oficial disponibilizado da Tia Milena - Reprodução / Instagram
Último pódio oficial disponibilizado do Juliano Floss - Reprodução / Instagram

“Eu não quero ir com você. Eu estava pensando… vocês foram muito importantes para toda minha trajetória aqui. A tia Milena, no início, foi minha amiga, aliada… a gente pensava igual no jogo. Depois nos afastamos, o que é natural. Mas você entrou na minha vida, e minha vida hoje é isso aqui (BBB). Eu não consigo me ver sem você mais. Se estou aqui até hoje, é por causa de vocês dois”, disse.
Na sequência, a sister também comentou a postura de Juliano ao longo do confinamento, destacando a abertura do participante para conversas sobre o jogo. “Nessa reta final, eu vejo você. Você nunca se esquivou de conversar comigo sobre qualquer assunto”, afirmou.
O momento ocorre em paralelo à Prova do Finalista, que intensificou a tensão entre os participantes. Em conversa posterior, Juliano mencionou uma situação envolvendo Milena durante a dinâmica e demonstrou preocupação com a possibilidade de os três aliados enfrentarem juntos o Paredão.

“Não sei o que fazer. Teve uma hora que o Boneco estava de olho fechado, acredito que dormindo, e a tia Milena foi lá acordar ele, passando a informação”, relatou. Ana Paula respondeu dizendo que percebeu uma postura diferente da sister na prova: “Cheguei à conclusão de que ela não está a fim de jogar. Você viu que ela estava rindo enquanto a gente tentava trazer ela para a realidade?”, comentou.

Juliano, então, resumiu o cenário: “Nós três podemos ir, depois de 96 dias lutando para isso não acontecer”.

A conversa repercutiu nas redes sociais, onde internautas passaram a discutir a postura de Milena na dinâmica. Entre as críticas, alguns usuários apontaram que Milena estaria contribuindo para um possível cenário negativo no jogo. “Ainda acho um absurdo a final sem a Milena, mas ela tá cavando isso, preferindo um paredão entre os eternos a um paredão com o Boneco. Do nada ele passou a ser mais importante que o Juliano pra ela”, escreveu uma internauta. Em outra publicação, uma usuária comentou: “Ela passando informações para o Boneco. Melhor a Milena declarar guerra contra os Eternos de vez e parar de fingimento, porque está aumentando o meu ranço”.

Por outro lado, também houve quem saísse em defesa da sister e questionasse a pressão sobre sua postura. “E a culpa vai ser da Milena se irem os três? Não estou entendendo… a madame [Ana Paula] já está no paredão porque nunca consegue fazer nada e só reclama, e tão botando pressão nessa menina?”, opinou uma usuária.
 
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