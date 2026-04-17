Ana Paula chora ao falar do pai no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Ana Paula chora ao falar do pai no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 17/04/2026 14:21

Rio - A tensão da reta final do Big Brother Brasil 26 tem exposto fragilidades emocionais dos participantes. Na manhã desta sexta-feira (17), Ana Paula não conteve as lágrimas ao falar sobre o pai durante uma conversa com Milena.



A jornalista questionou a postura da colega diante do jogo e desabafou sobre a pressão que sente neste momento decisivo. “Isso vai mudar a minha vida para sempre! Eu tenho 44 anos, essa é a minha última oportunidade de ter isso. Para mim, sempre foi o prêmio ou nada. Estou com preocupações que meu cérebro não consegue bloquear mais”, afirmou.



Em seguida, Ana Paula trouxe à tona a situação delicada envolvendo o pai e se emocionou ao falar da incerteza fora da casa. “Não sei como está meu pai, como está a situação na minha casa. Nem sei se eu tenho pai mais, nem sei se ele vai me reconhecer, nem sei se ele vai entender o porquê eu sumi. É a única pessoa que me apoiou sempre”, disse, aos prantos.



Milena tentou tranquilizá-la e ofereceu apoio durante o momento de fragilidade. “Seu pai lembra de você, ele te apoiou para você vir para cá. Com certeza a Ana está fazendo de tudo para ele não esquecer se ele estiver esquecendo”, respondeu.



O episódio acontece semanas após a internação do pai da sister, em abril, em Belo Horizonte, devido a um quadro de desidratação. Na última atualização divulgada pela família, ele apresentava melhora, mas permanecia hospitalizado.