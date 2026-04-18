Jonas Sulzbach declara torcida por Ana Paula Renault - Reprodução / Instagram / TV Globo

Jonas Sulzbach declara torcida por Ana Paula Renault Reprodução / Instagram / TV Globo

Publicado 18/04/2026 12:09

Rio - O ex-BBB Jonas surpreendeu ao declarar apoio a rival Ana Paula Renault na reta final do "Big Brother Brasil 26". Durante uma live no TikTok, realizada na noite de sexta-feira (17), ele afirmou que considera a sister a mais merecedora do prêmio.

Ao comentar sobre os finalistas, Jonas citou outros participantes, mas deixou claro seu posicionamento. “Ana Paula, né? Ana Paula, [Leandro] Boneco, Juliano [Floss] e Milena [Lages]. Quem merece ganhar é a Ana Paula”, disse.

Na sequência, ele comparou o desempenho dos confinados e avaliou o jogo de cada um. “Boneco não demonstrou nada. Já via isso lá dentro, e aqui fora parece que tô vendo lá de dentro. Não movimentou nada. Juliano também não movimentou muita coisa. Milena faltou muito com o respeito”, afirmou.

Mesmo após as críticas, Jonas reforçou que a postura de Ana Paula ao longo da temporada pesou na escolha. “Ana Paula foi pra cima, não arregou pra nada, criou situações, foi pra cima de embate. Das pessoas que estão lá, é a pessoa que merece”, concluiu.