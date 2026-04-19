Ana Paula Renault rompe com Milena após briga e promete rivalidade na final - Reprodução / TV Globo

Ana Paula Renault rompe com Milena após briga e promete rivalidade na finalReprodução / TV Globo

Publicado 19/04/2026 14:10

Rio - O jogo virou de vez no "Big Brother Brasil 26". A aliança entre Ana Paula Renault e Milena chegou ao fim na manhã deste domingo (19), após uma discussão que começou no Queridômetro e terminou com troca direta de acusações e promessa de rivalidade na reta final.



Tudo teve início quando Milena procurou Ana Paula para questionar um “coração partido” recebido na dinâmica. A jornalista não evitou o confronto e deixou clara a ruptura. “Sinceramente, gata... para mim, deu! Para mim, a decepção está feita”, afirmou.



A conversa rapidamente saiu do campo simbólico e avançou para o jogo. Ana Paula resgatou um episódio recente e disse acreditar que Milena teria priorizado a permanência de Leandro Boneco, o que, na sua avaliação, enfraqueceu o grupo.



Milena rebateu e contestou a leitura. “Continue com sua percepção de adversária, continue com sua percepção de que eu soltei a mão de vocês”, respondeu.



Emparedada, Ana Paula elevou o tom e deixou um recado direto sobre o futuro no reality. “Agora, cada um por si, já entendi. E se eu voltar, você pode ter certeza absoluta que você terá uma rival à altura nessa final”, declarou. Milena não recuou: “Eu te digo a mesma coisa”.



A discussão seguiu com ironias. “Nossa, estou morrendo de medo de você... morrendo de medo dos seus pensamentos”, disparou Milena. Ana Paula respondeu no mesmo nível de tensão: “Eu posso sair hoje. Só que eu não vou sair sem atirar, gatinha”.



Antes de encerrar, a jornalista ainda lamentou o rompimento do trio que formava com Milena e Juliano Floss. “A confiança que eu tinha era em nós três”, disse.



Juliano entrou na conversa e confirmou a versão de Ana Paula sobre a fala envolvendo Boneco. Milena, por outro lado, sustentou sua posição e tentou contextualizar. “Eu não quero que o sonho do Boneco se interrompa”, explicou.