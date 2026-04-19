Ana Paula Renault rompe com Milena após briga e promete rivalidade na finalReprodução / TV Globo
Tudo teve início quando Milena procurou Ana Paula para questionar um “coração partido” recebido na dinâmica. A jornalista não evitou o confronto e deixou clara a ruptura. “Sinceramente, gata... para mim, deu! Para mim, a decepção está feita”, afirmou.
A conversa rapidamente saiu do campo simbólico e avançou para o jogo. Ana Paula resgatou um episódio recente e disse acreditar que Milena teria priorizado a permanência de Leandro Boneco, o que, na sua avaliação, enfraqueceu o grupo.
Milena rebateu e contestou a leitura. “Continue com sua percepção de adversária, continue com sua percepção de que eu soltei a mão de vocês”, respondeu.
Emparedada, Ana Paula elevou o tom e deixou um recado direto sobre o futuro no reality. “Agora, cada um por si, já entendi. E se eu voltar, você pode ter certeza absoluta que você terá uma rival à altura nessa final”, declarou. Milena não recuou: “Eu te digo a mesma coisa”.
A discussão seguiu com ironias. “Nossa, estou morrendo de medo de você... morrendo de medo dos seus pensamentos”, disparou Milena. Ana Paula respondeu no mesmo nível de tensão: “Eu posso sair hoje. Só que eu não vou sair sem atirar, gatinha”.
Antes de encerrar, a jornalista ainda lamentou o rompimento do trio que formava com Milena e Juliano Floss. “A confiança que eu tinha era em nós três”, disse.
Juliano entrou na conversa e confirmou a versão de Ana Paula sobre a fala envolvendo Boneco. Milena, por outro lado, sustentou sua posição e tentou contextualizar. “Eu não quero que o sonho do Boneco se interrompa”, explicou.
MILANA MORREU! Ana Paula e Milena discutem:— SB (@SeriesBrasil) April 19, 2026
M: “Agora cê vai atirar nos seus? Pode atirar.”
AP: “Você atirou antes (...) Agora é cada um por si, eu já entendi. E se eu voltar, pode ter certeza que você vai ter uma adversária à altura na Final.” #BBB26 pic.twitter.com/y1cnXcFIZc
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