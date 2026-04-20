Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo

Tadeu Schmidt Reprodução de vídeo

Publicado 20/04/2026 07:21





"Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer. Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo. Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? [...] Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", afirmou.

Rio - Tadeu Schmidt demonstrou apoio a Ana Paula durante o programa ao vivo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite deste domingo (19). O apresentador quebrou um protocolo da atração e revelou a sister, que decidiu permanecer no reality show mesmo após a morte do pai, que ele também enfrentava um luto, devido ao falecimento do irmão, Oscar, na última sexta-feira (17)."Antes de mais nada, Ana Paula, eu queria te dar um abraço. Você vai ter o seu tempo para entender. O seu tempo para receber esse choque, esse baque, e a gente respeita demais tudo que você quiser fazer. Eu queria, também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas, nessas alturas, que se dane o protocolo. Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos para ficar mais forte? [...] Eu também estou vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem", afirmou.

Tadeu presta solidariedade à Ana Paula após falecimento do pai, e conta que perdeu o irmão, Oscar Schmidt #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/Cayndt8BjV — Big Brother Brasil (@bbb) April 20, 2026

Os internautas reagiram ao momento nas redes sociais. "O Tadeu foi grandão aqui, muito foda o que ele fez, em um momento tão difícil que treinamento nenhum prepara", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Muito respeito a ele e ela pela força de seguirem enfrente perante um dor que jamais irá cessar", disse outro. "Chorei muito, o Tadeu é um ser humano incrível", declarou outro.

Comentários como "eu nunca chorei tanto assistindo ao 'BBB'. Espero q a Ana Paula e o Tadeu sintam nosso apoio nesse momento tão difícil", "Tadeu foi de uma sensibilidade, ele foi tão humano e empático! Ele foi incrível! Forças pra ele e pra Ana nesse momento tão difícil!" e "Tadeu mostrou um exemplo de empatia, usou de sua dor pra dar força pra outra pessoa. Ele foi gigante" também foram publicados na rede social.