Ana Paula e Milena brigam na reta final do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo
Equipe de Ana Paula recalcula rota do Paredão após discussão da sister com Milena no 'BBB'
Posicionamento contra Leandro foi trocado para torcida de permanência da jornalista no reality
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