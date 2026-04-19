Ana Paula e Milena brigam na reta final do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Ana Paula e Milena brigam na reta final do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 19/04/2026 19:38

Rio - Depois de Ana Paula e Milena se desentenderem na reta final do “Big Brother Brasil 26” , a equipe que cuida das redes sociais da jornalista emitiu um comunicado, neste domingo (19), em que recalcula a rota para o último Paredão da temporada, formado por Ana Paula, Leandro e Milena.

No post, a equipe, que antes puxava mutirão pedindo pela saída de Leandro, agora se posicionou apenas a favor de Ana Paula.

“Renaults, vivemos um dos paredões mais intensos da temporada, à altura do momento decisivo que estamos enfrentando. Sabemos que muitos já votaram e que uma grande mobilização já foi feita, mas sentimos a importância de ter essa conversa com vocês”, iniciou a nota.

“Durante todo o jogo, seguimos com estratégia, cautela e, principalmente, lealdade, sempre alinhados ao que a Ana representa dentro da casa. Diante do cenário atual, entendemos que este é um momento de reflexão e de decisões individuais. Por isso, nosso posicionamento passa a ser #FicaAna. Confiamos em vocês, na consciência de cada um e na força dessa torcida que sempre soube conduzir cada etapa até aqui”, finalizou.

O resultado do Paredão será anunciado neste domingo, quando também será aberta a votação para escolher o campeão do "BBB 26". A grande final acontecerá na terça-feira (21).