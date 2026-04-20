Leandro é o décimo sétimo eliminado do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Leandro é o décimo sétimo eliminado do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 20/04/2026 07:35 | Atualizado 20/04/2026 08:50

Rio - O último Paredão do "Big Brother Brasil 26" definiu, na noite deste domingo (19), os três finalistas da temporada. Com 52,19% da média dos votos, Leandro Boneco deixou a disputa após enfrentar Ana Paula Renault e Milena na berlinda decisiva.



A recreadora infantil recebeu 43,30% dos votos, enquanto Ana Paula somou 4,51%, consolidando a permanência de ambas na casa mais vigiada do país. A eliminação ocorreu poucos dias antes da grande final, marcada para terça-feira (21).



O Paredão foi formado após a Prova do Finalista, que garantiu a Juliano Floss uma vaga direta na decisão. Com isso, o Top 3 da edição ficou definido por Juliano, Ana Paula e Milena.



Com a chegada à final, os três participantes já asseguraram um apartamento avaliado em cerca de R$ 270 mil. O campeão da temporada leva um prêmio que pode alcançar R$ 5,5 milhões, enquanto o segundo e o terceiro colocados recebem, tradicionalmente, R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

Quem é Leandro?



Leandro Boneco, de 42 anos, entrou no reality após trajetória marcada por dificuldades. Produtor cultural, ele trabalhou desde a infância para ajudar no sustento da família e chegou a enfrentar situação de rua por cerca de um ano. No programa, também ganhou destaque por resistir ao Quarto Branco, dinâmica considerada uma das mais desafiadoras da temporada.



Fora da casa, ele mantém uma união estável com Donminique Santos há 19 anos e é pai de uma menina de 11 anos.