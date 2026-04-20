Ana Paula chora e recebe apoio de Milena e Juliano - Reprodução de vídeo

Ana Paula chora e recebe apoio de Milena e JulianoReprodução de vídeo

Publicado 20/04/2026 07:36

Rio - Ana Paula foi comunicada sobre a morte do pai, o ex-político Gerardo Henrique Machado Renault, na noite deste domingo (19), e decidiu permanecer no programa, já que era um desejo do familiar que ela fosse "atrás de sua aposentadoria". Abalada, a jornalista compartilhou, inicialmente, a notícia com Juliano e foi acolhida pelo brother.

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"Eu agora sou sozinha no mundo, cara. A única pessoa que eu tinha era ele. Eu conversava com ele sempre, tudo. O que vai ser da minha vida, Juliano? Não tenho mãe, não tenho pai. Não tenho ninguém. Não quero ele morto. Não quero ver", afirmou ela, que perdeu a mãe em um acidente de carro em 1998, aos prantos.

ana paula contando pro juliano que foi informada sobre o falecimento do pai e que ela pode decidir oq fazer pic.twitter.com/GO2HhKhbAM — deb é #anacampeã (@realitysdeb) April 20, 2026

Ana Paula só contou sobre a morte do pai à Milena depois da eliminação de Leandro. O momento foi um dos mais fortes e emocionantes já vistos no reality show. "Tia Milena, meu pai morreu", declarou a mineira no gramado da área externa, chorando muito.

Ao lado da jornalista, Juliano Floss e Milena ficaram silêncio. "Eu também estou assim. Eu achei que... A minha irmã falou para eu esperar que ela estava vindo, eu achei que eu fosse sair. Achei que ela estava vindo me buscar, eu falei com o Juliano. Eu também não estou entendendo, tia Milena", disse a Veterana.

A recreadora lamentou a situação. "Não estou entendendo, achei que eu pudesse sair e que a minha irmã estivesse vindo me buscar." A Pipoca se emocionou: "Não consigo imaginar o que você está sentindo".

Ana Paula revela para Milena que seu pai morreu, e conta que achou que a irmã tinha dito pra ela não desistir do programa porque ela sairia agora no paredão. #BBB26 #RedeBBB #TVGlobo pic.twitter.com/y2xYpx6Aym — TV Globo (@tvglobo) April 20, 2026

Os internautas se comoveram com a cena. "Meu Deus, deu pra sentir daqui a dor dela! Que tristeza!", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Que vídeo forte de assistir. Perder uma pessoa é uma dor imensurável ainda mais sendo um pai que sempre esteve junto de ti, apoiando e cuidando. Que Deus conforte a família e a Ana. Que quando ela sair, receba muito amor, carinho e acolhimento", afirmou outro. "Essa é a final mais triste da história desse programa", opinou uma terceira pessoa.

