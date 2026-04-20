Ana Maria Braga durante o 'Mais Você' - Reprodução de vídeo

Ana Maria Braga durante o 'Mais Você'Reprodução de vídeo

Publicado 20/04/2026 12:54 | Atualizado 20/04/2026 14:07

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento emocionante ao reassistir, ao vivo em seu programa “Mais Você”, da TV Globo, nesta segunda-feira (20), o discurso de Tadeu Schmidt para a participante Ana Paula, motivado pelo falecimento do pai da competidora, Gerardo Renault.



Ana Maria Braga extremamente abalada ao rever Tadeu Schmidt conversando com Ana Paula, Milena e Juliano após a notícia do falecimento do pai de Ana Paula. #BBB26 pic.twitter.com/d15KyjnD9G — Central Reality (@centralreality) April 20, 2026

Em um gesto de compaixão, Tadeu decidiu quebrar totalmente o protocolo do programa: “Eu queria também, Ana Paula, te contar uma coisa que foge totalmente do protocolo, mas nestas alturas que se dane o protocolo. Sabe quando a gente está sofrendo e a gente se dá as mãos pra ficar mais forte? Então assim, sem querer fazer comparação nenhuma, eu só queria te abraçar de verdade".



Em seguida, Tadeu compartilhou com Ana Paula que também passa por um luto, revelando que seu próprio irmão havia falecido apenas dois dias antes. “Eu também tô vivendo um luto, meu irmão morreu anteontem, então é só pra te dizer que eu respeito demais qualquer coisa que você fizer. Respeito demais esse momento que você está vivendo e queria dizer que a gente te admira demais e que é uma honra ter você aqui com a gente. E pelo que você conta da sua relação com seu pai, eu imagino que o seu Gerardo estaria te aplaudindo, imensamente orgulhoso de você”.



Tadeu quebrou o protocolo e contou para os brothers que também está vivendo o luto, pois perdeu o irmão há poucos dias. #BBB26 pic.twitter.com/XJuU9ZLHtn — Central Reality (@centralreality) April 20, 2026

Ana Maria Braga chama o intervalo do programa em lágrimas. Mas antes diz: “Bom... isso nunca aconteceu, olha, eu tô aqui no BBB há 26 edições, desde a primeira edição. E eu diria, assim, que é uma edição icônica, que realmente vai ficar marcada na história de todos os BBBs. E antes de eu ir pro café da manhã com o eliminado de hoje, são 10h55, eu vou fazer um intervalinho e eu volto já.”

