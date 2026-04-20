Ana Paula mostra seu look da final

Rio - A um dia da grande final, Ana Paula Renault dividiu com Juliano Floss a roupa que planeja usar na transmissão ao vivo. Na tarde desta segunda-feira (20), eles conversaram sobre o grande dia, e o dançarino perguntou se ela já sabia qual look usará.
Ana Paula mostra seu look da final - Reprodução/Instagram
Ana Paula mostra seu look da final - Reprodução/Instagram
Ana Paula mostra seu look da final - Reprodução/Instagram
Ana Paula mostra seu look da final - Reprodução/Instagram


“Essa aqui eu não usei ainda. Estou pensando em ir com essa calça de seda e essa blusa de seda. Eu tinha o blazer também, mas deixei no meu pai”, contou a Veterana.
"Eu gosto dessa. Acho que combina com você quando fica all White", opinou Juliano. Ana Paula então comparou o look com aqueles usados pela vilã "Carminha", interpretada pela atriz Adriana Esteves na novela "Avenida Brasil". 
"É a Carminha, né? Mas eu uso antes da Carminha, tá, gente? Minha mania de branco foi antes de virar moda", brincou Ana Paula.
Ainda mais cedo, Juliano dividiu com Milena o que ele planeja vestir na final. A peça escolhida pelo catarinense é um blazer preto, com uma cueca branca em vez de uma calça. "Eu pensei que tinha um brilho, Juliano. É lindo, mas vendo suas roupas, cadê o brilho?", reagiu Milena. Após risada de Juliano, Milena completou: "Não estou criticando não. Achei bonito. Foi um susto. Você não é básico. Que 'basiquês' é essa do nada?". 
Juliano mostra seu look da final para Milena - Reprodução/Globoplay
Juliano mostra seu look da final para MilenaReprodução/Globoplay
Neste momento ele divide o look final com a amiga. "É justamente por causa da cueca. É uma cueca branquinha, mas não sei se eu vou ter coragem. Vou ter que ter muita coragem", falou. 
 