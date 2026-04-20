Rene Henrique Cardoso Renault fala sobre permanência de Ana Paula no 'BBB'Reprodução do Instagram / vídeo
Irmão de Ana Paula Renault comenta sobre permanência da jornalista no 'BBB' em meio ao luto do pai
Rene também falou sobre a possibilidade de adiar o velório de Gerardo em função do confinamento da jornalista
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Jordana, Sol Vega, Maxiane e mais prestaram solidariedade
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Antes, a jornalista havia compartilhado a informação com Juliano
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Brother disputou o último Paredão da temporada com Ana Paula e Milena