Rene Henrique Cardoso Renault fala sobre permanência de Ana Paula no 'BBB' - Reprodução do Instagram / vídeo

Rene Henrique Cardoso Renault fala sobre permanência de Ana Paula no 'BBB'Reprodução do Instagram / vídeo

Publicado 20/04/2026 14:16

Rio – Irmão de Ana Paula, Rene Henrique Cardoso Renault falou sobre a possibilidade de adiar velório do pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos, neste domingo (19), e a decisão da jornalista de permanecer no reality show, em busca do prêmio de mais de R$ 5 milhões.

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"O centro e o objeto da nossa preocupação é o papai, é lógico que a gente se preocupa com a Ana Paula, mas tem que observar o que está acontecendo. A família toda. Ana Paula tomou a medida certa, está no programa, vai terminar o programa, é uma guerreira. Ela é guerreira, lutadora, então acho que as coisas estão correndo como têm que correr", disse em coletiva de imprensa.

Rene também afirmou que, diante da situação, a família tenta compreender os acontecimentos dentro de um curso natural. Segundo ele, o pai tinha grande preocupação com o bem-estar da filha e queria vê-la bem, o que ajuda a sustentar a leitura de que a permanência dela no reality está em sintonia com esse desejo.

"As coisas estão correndo da forma natural como tinham que ser. Não há coincidência; se aconteceu dessa forma, é porque assim deveria ser. Ele tinha uma preocupação muito grande com ela, queria vê-la bem. Então as coisas estão finalizando, no fundo, bem. Ele está descansando. A vida não é aqui mesmo, então ele está onde a gente vive de verdade. E ela está traçando os caminhos dela, o que é importante. A gente fica feliz com isso", declarou.