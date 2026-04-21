Cida Renault - Reprodução do Instagram

Cida RenaultReprodução do Instagram

Publicado 21/04/2026 09:27

Rio - Cida Renault, irmã de Ana Paula, falou sobre os últimos dias do pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos, no último domingo (19), e agradeceu o carinho que tem recebido de internautas e amigos. Em um vídeo publicado no Instagram, ela também explicou a decisão de tentar poupar a jornalista, finalista do "BBB 26", da notícia do falecimento do familiar e rebateu críticas.

"Finalmente o dia está acabando. Esses dois últimos dias foram muito difíceis, mas também posso dizer que foi um pouco de alívio. Acho que nós somos muito egoístas de pensar só na gente, então acho que meu pai estava precisando descansar e aconteceu. Achei que ele ia esperar a saída da Ana Paula, mas acho que ele foi no momento exato que tinha que ser. Deus é bom o tempo todo, mesmo que nesse momento a gente não entenda, mas acho que logo as coisas vão se acertando", iniciou Cida.

Em seguida, ela agradeceu o apoio que tem recebido. "Gente, é mensagem demais da conta!... Agradeço muito, vi por alto tudo, mas falar que vou responder, vou estar mentindo para vocês, porque não vou. Porque não consigo nem responder meus WhatsApp, então não vou mentir também não".

Mesmo em meio ao luto, Cida avisou que família estará na final do "BBB 26" para dar força e prestigiar Ana Paula. "Nós vamos lá encontrar com Ana Paula e estamos esperando vocês fazerem ela campeã, e com a maior porcentagem possível porque está sendo tudo muito difícil. Tudo muito difícil, mas tudo do jeito que tem que ser. Como eu falei, Deus organiza muito melhor do que a gente. A gente tenta moldar, fazer de tal forma, mas ele faz da forma que tem que ser".



Ela, por fim, comentou a decisão inicial de não informar Ana Paula sobre a partida do pai. "Acho que muitas pessoas não entenderam o que a gente quis fazer, mas também as pessoas que não entendem são pessoas que só querem dar opinião. Porque não sabem da nossa vida, não sabem do contexto, não sabem de nada, então são só opiniões vazias. E sempre tem alguém para dar, né? Mas a grande maioria sempre foi só de apoio, de amor e muito obrigada".