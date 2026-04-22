Pedro Espíndola fica fora da final do 'BBB 26' - Divulgação

Pedro Espíndola fica fora da final do 'BBB 26'Divulgação

Publicado 22/04/2026 00:17

Rio - A noite de encerramento do Big Brother Brasil 26, exibida nesta terça-feira (21), teve um detalhe que não passou despercebido: Pedro Espíndola ficou de fora da final.

Enquanto outros ex-brothers marcaram presença no estúdio, inclusive participantes que foram expulsos, como Sol Vega, Edilson Capetinha e Paulo Augusto , Pedro não compareceu e também não foi lembrado nos VTs exibidos ao longo do programa.

De acordo com sua equipe, o ex-participante está internado em uma clínica psiquiátrica e a previsão é de alta em breve.

Pedro deixou o reality após tentar beijar Jordana Morais, na despensa da casa. Na ocasião, ele pediu para sair, e a produção informou que a conduta também levaria à expulsão.