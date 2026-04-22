Pedro Espíndola fica fora da final do 'BBB 26'Divulgação
Pedro Espíndola fica fora da final do 'BBB 26'; entenda
Ex-participante não compareceu ao estúdio e também não apareceu na edição final
Pedro Espíndola fica fora da final do 'BBB 26'; entenda
Ex-participante não compareceu ao estúdio e também não apareceu na edição final
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