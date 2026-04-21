Rio - A emoção tomou conta de Ana Paula, Juliano Floss e Milena ao verem a família durante a grande final do "BBB 26", nesta terça-feira (21). Os finalistas acompanharam a edição na sala da casa e puderam ver no telão os membros da família na área externa.
fotogaleria
Ana Paula se emocionou ao saber da presença da irmã, Cida Renault, e da madrasta. Jonas e Mariana, pais do Juliano Floss, surpreenderam o jovem e brincaram com Tadeu Schmidt. Já Milena não escondeu a felicidade ao notar a presença da Mãe, Neide, e da amiga, Beatriz.
O grande vencedor da temporada vai levar o prêmio de R$ 5,7 milhões.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.