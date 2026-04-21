Irmã e madrasta de Ana Paula acompanharam a final na área externa da casa - Reprodução de Vídeo/ X

Irmã e madrasta de Ana Paula acompanharam a final na área externa da casa Reprodução de Vídeo/ X

Publicado 21/04/2026 23:14 | Atualizado 22/04/2026 00:00

Rio - A emoção tomou conta de Ana Paula, Juliano Floss e Milena ao verem a família durante a grande final do "BBB 26", nesta terça-feira (21). Os finalistas acompanharam a edição na sala da casa e puderam ver no telão os membros da família na área externa.

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Ana Paula se emocionou ao saber da presença da irmã, Cida Renault, e da madrasta. Jonas e Mariana, pais do Juliano Floss, surpreenderam o jovem e brincaram com Tadeu Schmidt. Já Milena não escondeu a felicidade ao notar a presença da Mãe, Neide, e da amiga, Beatriz.

O grande vencedor da temporada vai levar o prêmio de R$ 5,7 milhões.