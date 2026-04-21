Finalistas se emocionam com as torcidas Reprodução TV Globo

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Rio - A grande final do Big Brother Brasil 26, nesta terça-feira (21), ganhou um capítulo especial fora da casa. Os finalistas Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena reagiram às imagens das torcidas que se reuniram em diferentes cidades do país.
Em Belo Horizonte (MG), apoiadores de Ana Paula Renault acompanharam juntos a decisão. Ao ver a cena, a participante se emocionou, fez um gesto de coração e aplaudiu o público.
Já Juliano Floss se surpreendeu com a mobilização em Chapecó (SC). O finalista vibrou e chorou ao ouvir os gritos da torcida, visivelmente impactado.
Milena também reagiu ao apoio vindo de Teófilo Otoni (MG). Ao assistir às imagens, a participante reconheceu pessoas conhecidas entre os fãs e celebrou o momento.
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Finalistas se emocionam com as torcidas
Final do \'BBB 26\' mobiliza torcidas e emociona finalistas
Final do \'BBB 26\' mobiliza torcidas e emociona finalistas
Final do \'BBB 26\' mobiliza torcidas e emociona finalistas