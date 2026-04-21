Boneco e Edilson se abraçam e encerram conflito após o reality

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Leandro Boneco e Edilson se reencontraram nesta terça-feira (21), nos bastidores da final do Big Brother Brasil 26, e mostraram que os desentendimentos ficaram no passado.
A rivalidade entre os dois ganhou destaque durante o programa e culminou na expulsão de Edilson após um desentendimento com Boneco dentro da casa.
No primeiro encontro após o reality, eles se abraçaram e garantiram que o clima de tensão não saiu do jogo. "O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro", afirmou Edilson. Leandro completou: "A gente estava com a cabeça quente, o jogo fervendo".
O ex-jogador voltou a pedir desculpas e disse que torceu pelo conterrâneo durante o reality. Já Boneco reforçou a admiração: "Continuo te admirando como campeão de Copa do Mundo".