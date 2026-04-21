Milena em conversa com Ana Paula e Juliano - Reprodução de vídeo

Milena em conversa com Ana Paula e JulianoReprodução de vídeo

Publicado 21/04/2026 10:42

Rio - Milena, uma das finalistas do "BBB 26", mencionou, na madrugada desta terça-feira (21), o novo reality da Record enquanto conversava com Ana Paula e recebeu um alerta da produção. O assunto surgiu quando elas falavam sobre outros formatos de confinamento, e a Pipoca acabou citando a "Casa do Patrão", programa idealizado por Boninho, que estreia na próxima segunda (27).



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"Esse novo eu acho que é casa do... Vão separar as pessoas, tipo o patrão e os funcionários". Ao ser questionada pela loira, a recreadora completou em voz baixa: "É um novo reality do Boninho". Depois, ela ainda tentou explicar melhor: "É, a Casa do Patrão. Entendeu? Toda semana vai ter um...".



Ana Paula, então, cogitou que o formato pudesse ter sido comprado de terceiros, mas Milena respondeu que a ideia foi criada pelo próprio diretor. "Não, ele que inventou. Saiu da cabeça dele. Parece que ele ofereceu também para o SBT, ele não quis...", afirmou.

Logo depois, o sinal de atenção tocou, interrompendo o rumo da conversa. "Tá bom, pessoal", disse Milena, mudando de assunto.



Milena: "A Casa do... vão separar as pessoas, tipo o patrão e os funcionários... Novo reality do Boninho (sussurrando)"



Ana Paula: "Deve ter comprado."



Milena: "Saiu da cabeça dele."



O ESPORRO DO DOURADO KKKKK #BBB26 pic.twitter.com/SCdCZCCiDU — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 21, 2026

No mesmo bate-papo, Milena questionou se outra emissora poderia fazer um reality “no estilo daqui”, e Ana Paula explicou à amiga que o Big Brother é “uma franquia que é da Endemol”. Em seguida, Juliano entrou na explicação ao citar versões como “Big Brother Itália” e “Big Brother Portugal”, momento em que a jornalista afirmou que o formato teria sido oferecido primeiro a Silvio Santos, que não aceitou. Segundo a mineira, a empresa costumava priorizar “a segunda maior emissora do país” como parte de uma estratégia de nicho.

Casa do Patrão

O reality da Record citado por Milena será apresentado por Leandro Hassum e reunirá 18 participantes anônimos em uma dinâmica dividida entre três espaços: a Casa do Patrão, a Casa do Trampo e a Casa da Convivência. Entre as dinâmicas já reveladas, está a Prova do "Tô Fora", disputada às segundas-feiras por participantes da Casa do Trampo.

Quem vence passa para a Casa do Patrão, ganha uma mudança imediata de status e ainda fica protegido do voto do Patrão na rodada seguinte. Na terça, vai ocorrer a Prova do Poder do Voto, também restrita à Casa do Trampo, e o vencedor conquista o direito de indicar um participante para a eliminação da semana.