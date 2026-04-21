Milena, Ana Paula e Juliano são os finalistas do BBB 26 - Reprodução de vídeo / TV Globo

Milena, Ana Paula e Juliano são os finalistas do BBB 26Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 21/04/2026 05:00

Rio - Eternos na final! Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss disputam o título de campeão e o prêmio milionário do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta terça-feira (21), após a novela "Três Graças". Ao longo dos 100 dias de confinamento, os três se tornaram amigos e tiveram um jogo marcado por lealdade, estratégias e embates com os demais adversários. O trio, ainda, ganhou um apartamento, cada, e se apoiou em um momento delicado nesta reta final, devido a morte do pai da jornalista, Gerardo Renault, aos 96 anos.

Em conversa com O DIA, ex-participantes do reality show e criadores de conteúdo analisam o desempenho dos participantes e palpitam sobre quem chega mais forte na disputa pelo prêmio de mais de R$ 5 milhões. Ana, que participou do "BBB 16" e de "A Fazenda 10", da Record, é apontada como a favorita.

"Estou torcendo para Ana Paula ganhar... Ela veio de um reality show há 10 anos, que teve a expulsão dela, então, ela tem fã-clube, seguidores e fãs do 'BBB' à favor dela... Ela jogou bem, podemos ver uma Ana Paula bem diferente de 'A Fazenda', né? Acredito que nesse ela entrou realmente para ganhar, com foco de levar esses R$ 5 milhões para casa mesmo", afirma Jaqueline Grohalski, do "BBB 8" e campeã de "A Fazenda 15".

A influenciadora também comentou a decisão da veterana permanecer no jogo mesmo após a morte do pai. "É algo muito pessoal, ninguém tem que julgar se ela sai ou não. Eu acredito que ela já é campeã, e estamos aqui torcendo para que ela leve o prêmio".

Giovanna Pitel, do "BBB 24", também acha que Ana será a campeã. "Existe um sentimento de dívida muito grande com ela em relação ao 'Big Brother' anterior, o que dá um peso maior para a participação e um apelo forte com a torcida. Além disso, ela teve uma boa trajetória, se posicionou, arrumou treta e não deixou ninguém confortável, o que tem muito valor para quem consome o programa".



Quem também enxerga vantagem em Ana Paula é Gyselle Soares, vice-campeã do "BBB 8". "Acredito que quem vai vencer é a Ana Paula. Esse tipo de reality costuma premiar quem consegue se desenvolver mais dentro do jogo e sabe jogar com inteligência, e nisso ela se destaca".



A criadora de conteúdo Ana Paula Xongani, que faz vídeos sobre o reality, aposta em um cenário diferente e aponta Milena como a grande campeã. "Quando a gente olha para a trajetória dos finalistas, tanto dentro quanto fora da casa, ela pode disparar. Ela tem acumulado apoio, inclusive de ex-participantes, e isso pode pesar. Existe uma identificação muito grande com o público, então acredito que ela tem muitas chances".

Nas redes sociais, Marina Sena celebrou a presença do namorado, Juliano, na final. "Olha onde você chegou, meu amor". Vanessa Lopes, que desistiu do BBB 24", demonstrou torcida pelo dançarino e pediu votos para ele. "A coisa mais linda em amizade é você poder vibrar a conquista dos seus amigos... Estou em êxtase, muito feliz. A gente pode deixar esse sonho dele ainda mais especial. Votem muito". O cantor e compositor Donato também expressou o desejo de brother vença o reality. "Quero ver Juliano campeão".

Comandada por Tadeu Schmidt, a grande final acontecerá no gramado da casa mais vigiada do Brasil e terá o show de Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, e a presença dos ex-participantes desta edição.

O "BBB 26", inclusive, foi marcado por uma sequência de acontecimentos que movimentaram o jogo. A edição teve expulsões, desistências, saída por questões de saúde, romances dentro da casa, distribuição de prêmios e uma série de memes que repercutiram fora do reality. Ao longo dos meses, conflitos, reviravoltas e situações inesperadas ajudaram a definir o rumo da temporada e engajaram o público.

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Relembre:

Casa de vidro e quarto branco

Nesta edição, o público elegeu os participantes do grupo Pipoca por meio das Casas de Vidro, espalhadas pelo país. Marciele, Brigido, Jordana, Paulo Augusto, Maxiane, Marcelo, Samira e Pedro levaram a melhor. Os integrantes que não conseguiram a vaga na Casa de Vidro tiveram outra oportunidade de entrar no programa: enfrentando o temido Quarto Branco.

À princípio, os dois últimos que resistissem a dinâmica permaneceriam no jogo. Entretanto, depois de passarem mais de 120 horas no cômodo e terem o apoio dos internautas, Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus conseguiram participar do programa.

Convulsões de Henry Castelli

Henri Castelli deixou o programa após passar mal durante a primeira prova do líder. O ator sofreu uma convulsão ainda durante a dinâmica, foi atendido e levado ao hospital. Apesar de ter retornado à casa, ele apresentou uma nova crise, e a equipe médica recomendou sua saída definitiva. A produção optou pela desclassificação do artista por questões de saúde.

Desistências e expulsões

Marcel, da casa de vidro, abriu mão da vaga após sofrer uma crise de pânico quando já havia sido escolhido para o reality, pouco antes de entrar oficialmente no confinamento. Com isso, Breno foi chamado para ocupar seu lugar no elenco. Já Pedro Henrique desistiu do programa depois de se envolver em um episódio de assédio contra a participante Jordana. Após o ocorrido dentro da casa, ele apertou o botão de desistência. Fora da casa, ele foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por importunação sexual, em investigação conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. O caso segue sob apuração.

A edição registrou, ao todo, três expulsões. Paulo Augusto foi desclassificado por empurrar Jonas Sulzbach durante a disputa para atender ao Big Fone. Sol Vega foi expulsa depois de partir para cima de Ana Paula aos gritos e segurar o braço da jornalista. Já Edilson Capetinha deixou o reality por empurrar o rosto de Leandro durante uma discussão.

Muitos beijos

O clima de flerte e romance também tomou conta da casa. Jonas Sulzbach se envolveu com três participantes. Ele ficou com Maxiane no início da edição e, posteriormente, se envolveu com Marciele. O beijo em Jordana aconteceu de forma discreta durante uma festa, sem que os demais participantes soubessem. Os dois chegaram a trocar mais beijos e carinhos, no 'sigilo', em outros momentos.

Além das ficadas de Jonas, a edição também teve outros envolvimentos. Marciele beijou Chaiany e Jordana. Já Breno trocou beijos com Marcelo durante o show de Anitta e em outras festas do reality.

Brigas



As brigas atravessaram toda a edição e tiveram impacto direto no jogo, com Ana Paula envolvida em diversas delas. A sister acumulou embates, com nomes como: Aline Campos, Sarah Andrade, Alberto Cowboy e Babu Santana. Em determinado momento, Matheus e Brígido passaram a trazer questões externas para o confinamento, citando o posicionamento da jornalista como militante e colocando em dúvida a relação dela com Milena.

Entre os confrontos mais intensos, Babu também protagonizou discussões com Jonas e Sol Vega. Já Samira e Jordana se desentenderam após uma dinâmica em que tinham que falar quem indicariam ao paredão. A situação escalou para um empurra-empurra, sendo necessário que outros participantes interviessem para separá-las e evitar uma possível agressão física.

Samira e os prêmios

Samira foi a participante que mais acumulou prêmios no "BBB 26", somando mais de meio milhão de reais. Entre as conquistas, estão um apartamento avaliado em cerca de R$ 270 mil, R$ 100 mil em dinheiro ao chegar ao Top 10 e um carro zero-quilômetro, estimado em aproximadamente R$ 123 mil. Além disso, ela também faturou valores em dinâmicas como o "Big Fone" e o "Ganha-Ganha", além de outros prêmios menores ao longo da edição.



Polêmicas com Solange Couto



Solange Couto deixou o programa com um dos maiores índices de rejeição da edição devido a falas polêmicas durante discussões na casa. Em um dos momentos mais criticados, a participante fez declarações sobre maternidade e estupro, que repercutiram negativamente fora do reality, gerando forte reação do público e levando sua equipe a se pronunciar sobre o caso.

Memes

Os memes ajudaram a ampliar a repercussão do reality show nas redes sociais. Entre os destaques, está o apelido de 'quinta série', criado por Ana Paula para Jonas, que pegou dentro e fora da casa. A sister também chamou Maxiane de 'coordenadora do resort' e o termo viralizou entre o público. Os internautas apelidaram Samira de 'Eumira', já que a atendente de bar queria ganhar todos os prêmios. Já nas discussões, a frase 'se toca, Babu!', dita por Sol para Babu, virou bordão nas redes.