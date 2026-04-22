Ana Paula venceu o reality show com 75,94% dos votos - Reprodução/Instagram

Ana Paula venceu o reality show com 75,94% dos votos Reprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 00:30 | Atualizado 22/04/2026 00:50

Rio - Ana Paula venceu o "BBB 26" com 75,94% dos votos e faturou o prêmio de R$ 5,7 milhões na final que aconteceu na noite desta terça-feira (21). Integrante do grupo de veteranos, a sister de 44 anos voltou ao reality show após ser expulsa do "BBB 16", no qual era a favorita, e levou a melhor na preferência do público em disputa com Milena, vice-campeã com 17,29%, e Juliano Floss, que recebeu 6,77% e ficou em terceiro lugar.

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Antes de consagrar a vitoriosa, Tadeu Schmidt anunciou a colocação de Juliano. "Queria voltar aquele dia no shopping, 15 anos atrás, e olhar de novo para aquele menininho que acenava para mim e dizer: 'a gente ainda vai se encontrar'. [...] Ah, meu safado... você é o terceiro colocado do 'BBB 26', com muito merecimento", disse ele.

O apresentador destacou a força da dupla formada por Ana Paula e Milena e a maneira em que elas se transformaram dentro do programa. Ele também relembrou a morte do pai da veterana, Gerardo Renault, dois dias antes da final.

"Muito obrigado por nos confiar a sua filha. Sua filha gabaritou o 'BBB', zerou o game, foi extraordinária em todos os quesitos. É por isso que eu digo: todo reality show deveria ter Ana Paula Renault, e que privilégio fazer parte do 'BBB' em que Ana Paula é a grande campeã. Parabéns, Ana Paula! O BBB 26 sempre foi seu!".

Rumo à vitória

A trajetória da jornalista foi marcada por desavenças com diversos participantes. Aline Campos tirou a limpo um antigo comentário da rival em programa do Multishow. Apesar do pedido de desculpas, a camarote manteve o embate. As duas se enfrentaram no primeiro paredão da temporada e a empresária acabou eliminada.

Logo depois, a participante rompeu aliança com integrantes do grupo Pipoca depois de eles não defenderem Milena de falas problemáticas feitas por Matheus. A recreadora se tornou a grande parceira da veterana no jogo. As amigas foram responsáveis por levar a casa para o "Tá com Nada" pela primeira vez. Enquanto Ana Paula não fez o raio-x, Milena comeu um abacaxi do Vip estando na Xepa.

Outras rivalidades protagonizadas pela sister foram com Babu Santana, Brigido, Sarah Andrade e Jonas Sulzbach. Já com Alberto Cowboy um dos conflitos chegou ao extremo após ele mencionar o pai da rival de propósito. Ela tentou ir atrás dele no quarto e foi contida pelos amigos. Em seguida, Ana Paula amassou o chapéu do brother que estava na sala.

A jornalista também não escapou de comentários pesados de Solange Couto. Ex-aliada da campeã, a atriz discutiu com ela na cozinha e afirmou que Ana Paula teria sido "praguejada pela própria mãe". A sister desabou momentos após o conflito e recebeu o acolhimento de Milena.



Com tantas desavenças, Ana Paula foi parar no Castigo do Monstro por três vezes e barrada da Festa do Líder em cinco ocasiões. No último desafio da temporada, a sister concluiu a dinâmica e voltou para a celebração ao som de "Erva Venenosa", canção de Rita Lee.

Faltando dois dias para o término da edição, a participante viveu o momento mais triste de sua trajetória ao ser informada sobre a morte do pai, Gerardo Renault, aos 96 anos. Ana Paula optou por ficar no programa e contou com o apoio de Juliano e Milena para seguir até a grande final.

Fama

Nascida em Belo Horizonte, Ana Paula Renault ganhou notoriedade ao integrar o elenco da décima sexta edição do "BBB". Alcançou o favoritismo do público, mas acabou expulsa ao bater no rosto de Renan em uma das festas. Em 2018, ela participou de "A Fazenda 10" e foi eliminada na terceira roça do programa.

Fez parte do "Fofocalizando", do SBT, em 2021. No ano seguinte, a jornalista entrou para a bancada do podcast "4TalkCast!", no qual debatia sobre cultura pop. Antes de voltar para o reality show da TV Globo, Ana Paula atuou como comentarista convidada do "Melhor da Tarde", da Band.