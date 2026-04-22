Ana Paula é a campeã do 'BBB 26' - Reprodução de Vídeo

Ana Paula é a campeã do 'BBB 26'Reprodução de Vídeo

Publicado 22/04/2026 01:00 | Atualizado 22/04/2026 05:37

Rio - A vitória de Ana Paula Renault no "Big Brother Brasil 26" movimentou as redes sociais nesta terça-feira (21). Internautas comentaram não apenas o resultado, mas também o impacto da trajetória da participante ao longo da edição. Veja o anúncio da vitória:

Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault é a campeã do #BBB26! Milena é a vice-campeã com 17,29% de votos, e Juliano Floss ficou em terceiro lugar com 6,77% da média de votos! Tadeu Schmidt: “Parabéns, Ana Paula! O BBB 26 sempre foi seu!” #RedeBBB #Final pic.twitter.com/kOBLQPnerT — Big Brother Brasil (@bbb) April 22, 2026



Desde o anúncio do elenco, Ana Paula já surgia como favorita, impulsionada pela passagem marcante no "BBB 16", quando foi expulsa após um episódio de agressão. No "BBB 26", voltou como protagonista, acumulou conflitos e se manteve no centro do jogo até a final.



Entre os comentários, muitos destacaram o alcance da sister fora da casa. "O impacto de Ana Paula na história do #BBB26 é gigante: fez pequenos empresários de moda zerarem seus estoques, inimigos e aliados no reality faturaram alto com publis por apelidos criados por ela, Dona Geralda e Ronan, amigos do BBB16, foram contratados para publis", escreveu um perfil.



O tom de celebração dominou as publicações. "A maior participante da história dos realities voltou pra buscar seu prêmio. Esse prêmio só podia ser seu Ana Paula", escreveu um fã. Outro destacou a emoção com o resultado: "Fiquei muito feliz pela vitória da Ana Paula, tive medo de que em algum momento ela perdesse o favoritismo, fosse expulsa ou até mesmo que pedisse para sair, mas eu fico felicíssimo em agora poder dizer que ela é a campeã do 'BBB 26', mil vezes eliminada e mil vezes voltaria".



A mobilização atravessou gerações. "Meu pai tem 74 anos e votou na Ana Paula (loirinha) que ele fala. Sim, ele finalizou hoje dizendo: 'Foi muito merecido esse prêmio'. Sim, meu pai acompanha BBB", relatou um usuário.



Até o momento do anúncio, o resultado ainda parecia incerto até para a própria campeã. "Ana Paula achou real que a Milena ia ganhar, pareceu real que ela ia desmaiar, e até quando ela saiu pra abraçar o povo, ela tava completamente fraca do choque", comentou um perfil.