Ana Paula durante o 'Bate-Papo BBB'

Rio - Vencedora do "BBB 26", Ana Paula Renault participou do "Bate-Papo BBB", comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, no Globoplay, madrugada desta quarta-feira (22), e se surpreendeu ao descobrir a porcentagem de 75,94% da média de votos de sua vitória. A jornalista, ainda, recordou o que disse para o pai, Gerardo Renault, que morreu aos 96 anos, no último domingo (19), antes do confinamento. 
Ana Paula durante o 'Bate-Papo BBB'
"Era minha missão. Tinha conversado com meu pai, falei para ele: 'Estou indo trabalhar'", declarou Ana. Ela lembrou que foi expulsa da edição do "BBB 16" explicou o motivo de retornar ao reality show uma década depois. "Sempre fui julgada, fui mal vista e eu queria me permitir ser mal vista, e as pessoas tinham que entender que é isso. As pessoas não precisam ser padronizadas, a gente não precisa entrar em uma caixinha... Eu gostaria muito que as pessoas respeitassem as mulheres livres", analisou. 
Na atração, Ana Paula reagiu a porcentagem de eliminação de Solange Couto, que deixou o reality show com 94,17% dos votos, e defendeu a atriz. "Eu já fui muito cancelada, eu sei o que é isso. E as pessoas não nos conhecem... Ok, ela realmente me falou coisas fortes, isso não dá para negar. Mas acontece que é uma mulher extraordinária, tem uma jornada incrível, uma baita atriz e não faz sentido algum nessa altura do campeonato ter o cancelamento de Solange Couto, Dona Jura."
"Eu também comento reality. Depois vocês reclamam: 'O povo tem medo de ser cancelado'. Então, não é fácil fazer o que eu faço, o que tia Milena faz. A gente sabe que depois a coisa vai vir ruim para o nosso lado", complementou.  
Por fim, a jornalista declarou: "A gente pode ser o que a gente quiser". 