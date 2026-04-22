Ana Paula recebe o carinho da madrasta - Reprodução de vídeo

Ana Paula recebe o carinho da madrastaReprodução de vídeo

Publicado 22/04/2026 06:48

Rio - Ana Paula recebeu o carinho da madrasta, Ana, após a vitória no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na madrugada desta quarta-feira (22). No "Big Show - A Invasão", do Multishow, ela revelou à jornalista que o pai dela, Gerardo, que morreu aos 96 anos, no último domingo (19), a assistia pelo pay-per-view.

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"Lá em casa era 24 horas. O Gerardo assistiu, até no dia da partida ele assistiu, entendendo você", contou. A madrasta comentou que gostaria de ter estado ao lado de Ana Paula quando a mineira recebeu a notícia do falecimento do pai. "Eu não aguentei ver você chorando. Eu chorei com você, com o Tadeu".

Ana fez questão de se declarar para a enteada. "Quero que você saiba da minha admiração por você", disse. "Você me representou naquela casa, representou todas as mulheres. Você é maravilhosa e merece tudo isso que você conquistou", acrescentou.

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