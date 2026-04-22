Milena durante o 'Bate-Papo BBB'Reprodução de vídeo
Em conversa com Ana Paula, ainda dentro do reality, Milena disse que a mulher só chamava "a concorrência" para as festas do filho. "Não estou entendendo real...".
O Gil acolhendo a Milena que estava assustada com o fim da edição e do nada ela soltou cochichando “ a mãe que apareceu ao vivo, nunca me convidou pra uma festa, o filho dela nunca gostou, pq foi ela?” Em ref a mãe que deu entrevista no ao vivo lkkkkkkkkkkkkkkkkk #bbb26 pic.twitter.com/GdRDIG9DWB— Nicole (@NikyVasconcelos) April 22, 2026
No programa ao vivo, a mulher, identificada com Camila, disse: "Eu sou uma das 500 mães que viveu intensamente com você esses 100 dias. Nós estamos muito orgulhosas de você. Você entregou tudo e nós queremos te dizer que nós te amamos".
Tia Milena entregando a mãe de uma das crianças q falou ao vivo q torcia por ela mas sempre contratava a concorrência e nunca ela. A mulher quis aparecer no @bbb @tvglobo às custas da Milena, ser humano viu pic.twitter.com/ZFTgXnav6x— Ricardo Augusto (@Ricardo42246050) April 22, 2026