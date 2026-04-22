Milena durante o 'Bate-Papo BBB'Reprodução de vídeo

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Rio - Milena quis saber o motivo da escolha da mãe que a apoiou na final do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, durante o programa ao vivo, nesta terça-feira (21). No "Bate-Papo BBB", a recreadora infantil fez uma revelação sobre a mulher, que foi a porta-voz das mães da torcida dela em Teófilo Otoni, Minas Gerais. 
"Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou pra nenhuma festa... porque foi ela? Eu não entendi!”, afirmou a recreadora infantil. Ceci Ribeiro reagiu: "A gente não pode cochichar, fazer isso com o público, mas já já a gente vai conversar isso no particular". "Já começou, né, aquilo tipo....", completou Milena. 
Em conversa com Ana Paula, ainda dentro do reality, Milena disse que a mulher só chamava "a concorrência" para as festas do filho. "Não estou entendendo real...".  
No programa ao vivo, a mulher, identificada com Camila, disse: "Eu sou uma das 500 mães que viveu intensamente com você esses 100 dias. Nós estamos muito orgulhosas de você. Você entregou tudo e nós queremos te dizer que nós te amamos". 