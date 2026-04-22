Milena durante o 'Bate-Papo BBB' - Reprodução de vídeo

Milena durante o 'Bate-Papo BBB'Reprodução de vídeo

Publicado 22/04/2026 07:15

Rio - Milena quis saber o motivo da escolha da mãe que a apoiou na final do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, durante o programa ao vivo, nesta terça-feira (21). No "Bate-Papo BBB", a recreadora infantil fez uma revelação sobre a mulher, que foi a porta-voz das mães da torcida dela em Teófilo Otoni, Minas Gerais.

"Aquela mãe que falou no ao vivo nunca me chamou pra nenhuma festa... porque foi ela? Eu não entendi!”, afirmou a recreadora infantil. Ceci Ribeiro reagiu: "A gente não pode cochichar, fazer isso com o público, mas já já a gente vai conversar isso no particular". "Já começou, né, aquilo tipo....", completou Milena.

O Gil acolhendo a Milena que estava assustada com o fim da edição e do nada ela soltou cochichando “ a mãe que apareceu ao vivo, nunca me convidou pra uma festa, o filho dela nunca gostou, pq foi ela?” Em ref a mãe que deu entrevista no ao vivo lkkkkkkkkkkkkkkkkk #bbb26 pic.twitter.com/GdRDIG9DWB — Nicole (@NikyVasconcelos) April 22, 2026 Em conversa com Ana Paula, ainda dentro do reality, Milena disse que a mulher só chamava "a concorrência" para as festas do filho. "Não estou entendendo real...". Em conversa com Ana Paula, ainda dentro do reality, Milena disse que a mulher só chamava "a concorrência" para as festas do filho. "Não estou entendendo real...".