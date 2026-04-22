Marina Sena e Juliano Floss - Reprodução/Instagram

Marina Sena e Juliano FlossReprodução/Instagram

Publicado 22/04/2026 07:33

Rio - Marina Sena comemorou a terceira colocação do namorado, Juliano Floss, no "Big Brother Brasil 26", em uma publicação feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (21), e fez um pedido para o amado.

"Parabéns por tudo, tudo, tudo, tudo. Galego, você brilhou demais; agora vem para os meus braços que eu estou te querendo", escreveu a cantora, dona de sucessos como 'Numa Ilha', 'Desmitificar' e 'Lua Cheia'.

parabéns por tudo tudo tudo tudo galego, você brilhou demais, agora vem pros meus braços que eu to te querendo @julianofloss — Marina Sena (@amarinasena) April 22, 2026

No "Bate-Papo BBB", comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o dançarino assistiu à vídeos da artista torcendo por ele e comentou: "Que saudades". Juliano também conferiu um recado gravado pela amada. "Estou muito feliz por você. Que trajetória maravilhosa. Estou morrendo de saudades", disse ela.