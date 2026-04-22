Marina Sena e Juliano FlossReprodução/Instagram
parabéns por tudo tudo tudo tudo galego, você brilhou demais, agora vem pros meus braços que eu to te querendo @julianofloss— Marina Sena (@amarinasena) April 22, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Marina Sena e Juliano FlossReprodução/Instagram
parabéns por tudo tudo tudo tudo galego, você brilhou demais, agora vem pros meus braços que eu to te querendo @julianofloss— Marina Sena (@amarinasena) April 22, 2026
Marina Sena faz pedido para Juliano: 'Vem para os meus braços'
Dançarino conquistou a terceira colocação no 'BBB 26', da TV Globo
Milena questiona escolha de mãe que a apoiou na final: 'Nunca me convidou para uma festa'
Recreadora comentou com Ana Paula que a mulher só chamava a 'concorrência'
Vice-campeã do 'BBB 26', Milena pede emprego na TV Globo
Recreadora também expressa vontade de retornar ao reality como Veterana
Madrasta de Ana Paula relata admiração pela campeã do 'BBB 26': 'Maravilhosa'
Ana contou que o pai da jornalista acompanhava ela no reality show
Campeã do 'BBB 26', Ana Paula defende Solange do cancelamento e comenta vitória: 'Missão'
Jornalista recorda motivo de voltar ao reality e reflete: 'A gente pode ser o que a gente quiser'
Vitória de Ana Paula Renault no 'BBB 26' repercute e domina as redes sociais
Campeã movimenta economia, divide opiniões e reafirma protagonismo no reality