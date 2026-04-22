Milena - Beatriz Damy / TV Globo

MilenaBeatriz Damy / TV Globo

Publicado 22/04/2026 11:01

Rio - Milena, de 27 anos, surgiu pela primeira vez nas redes sociais, nesta quarta-feira (22), depois de conquistar a segunda colocação no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. A participante agradeceu o carinho e amor de seu público, e afirmou que ainda estava se acostumando com a vida fora do reality.



"Ainda estou processando tudo… voltei para o mundo real depois da experiência mais incrível da minha vida! Mas o que mais me deixou feliz foi descobrir o quanto eu sou amada agora. Obrigada a todos vocês que me presentearam com tanto carinho, todos que votaram para me apoiar e que torceram por mim durante todo esse tempo. Vocês mudaram minha vida, eu já amo muito vocês! Não saiam do meu lado, viu?!”, escreveu a recreadora infantil.



Ana Paula foi a grande campeã do "BBB 26" e conquistou o maior prêmio do programa, R$ 5,7 milhões. Milena foi a vice-campeã e Juliano Floss ficou em terceiro lugar.

