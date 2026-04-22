MilenaBeatriz Damy / TV Globo
Ana Paula foi a grande campeã do "BBB 26" e conquistou o maior prêmio do programa, R$ 5,7 milhões. Milena foi a vice-campeã e Juliano Floss ficou em terceiro lugar.
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MilenaBeatriz Damy / TV Globo
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