Milena se emociona com mensagem de Alfonso Herrera, do RBDReprodução / TV Globo / Instagram
A recreadora de festa viu a mensagem e se emocionou com o carinho do artista, que destacou sua trajetória no reality: "Querida Milena, te mando um abraço grande. Obrigado pelo carinho e entrega que tem colocado em tudo. Admiro muito tua resiliência e forma como soube seguir adiante, inclusive quando o caminho é íngreme. Há uma força muito grande e genuína em tua história e em como decides seguir. Obrigado por se mostrar assim, com honestida. Com muito respeito, Poncho", escreveu ele.
Logo após a leitura, Milena reagiu de forma espontânea e animada: "Ai, Poncho. Te amo, te amo. Gracías, muchas gracías". Empolgada com o recado, ela ainda brincou com a possibilidade de um reencontro com o ídolo: "Eu vou convencer ele a voltar pra turnê, vocês vão ver".
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