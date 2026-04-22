Milena se emociona com mensagem de Alfonso Herrera, do RBD - Reprodução / TV Globo / Instagram

Milena se emociona com mensagem de Alfonso Herrera, do RBDReprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 22/04/2026 08:39 | Atualizado 22/04/2026 08:43

Rio - Milena viveu um dos momentos mais marcantes fora da casa do "BBB 26" na madrugada desta quarta-feira (22). A vice-campeã foi surpreendida, durante o "Bate-Papo BBB", com um recado especial do ator mexicano Alfonso Herrera, conhecido por seu papel como Miguel na novela "Rebelde".



A recreadora de festa viu a mensagem e se emocionou com o carinho do artista, que destacou sua trajetória no reality: "Querida Milena, te mando um abraço grande. Obrigado pelo carinho e entrega que tem colocado em tudo. Admiro muito tua resiliência e forma como soube seguir adiante, inclusive quando o caminho é íngreme. Há uma força muito grande e genuína em tua história e em como decides seguir. Obrigado por se mostrar assim, com honestida. Com muito respeito, Poncho", escreveu ele.



Logo após a leitura, Milena reagiu de forma espontânea e animada: "Ai, Poncho. Te amo, te amo. Gracías, muchas gracías". Empolgada com o recado, ela ainda brincou com a possibilidade de um reencontro com o ídolo: "Eu vou convencer ele a voltar pra turnê, vocês vão ver".

A fala faz referência direta à ausência de Alfonso Herrera na turnê Soy Rebelde Tour 2023, que passou pelo Brasil em novembro de 2023 com oito shows esgotados entre Rio de Janeiro e São Paulo. O reencontro do grupo contou com Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez. Herrera, que integrou a formação original, optou por não participar da reunião.