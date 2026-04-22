Dona Geralda comemora título de Ana Paula Renault no 'BBB 26'Reprodução Instagram
Dona Geralda comemora título de Ana Paula Renault no 'BBB 26': 'É campeã'
Ex-participantes dividiram confinamento na edição de 2016
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Vice-campeã do 'BBB 26', Milena agradece carinho do público: 'Mudaram minha vida'
Recreadora infantil, ainda, mostrou que recebeu diversos presentes dos fãs
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Ator mexicano enviou um recado para vice-campeã nas redes sociais
Após final do 'BBB 26', ex-BBBs celebram juntos em festa no Rio; veja quem foi
Evento aconteceu na madrugada desta quarta-feira (22)
Marina Sena faz pedido para Juliano: 'Vem para os meus braços'
Dançarino conquistou a terceira colocação no 'BBB 26', da TV Globo
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