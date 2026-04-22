Dona Geralda comemora título de Ana Paula Renault no 'BBB 26' - Reprodução Instagram

Dona Geralda comemora título de Ana Paula Renault no 'BBB 26'Reprodução Instagram

Publicado 22/04/2026 16:11 | Atualizado 22/04/2026 16:20

Rio - A vitória de Ana Paula Renault no "BBB 26" também foi celebrada por quem acompanhou de perto a trajetória dela desde a primeira participação no reality. Geralda Diniz, a Dona Geralda, usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (22) para mostrar que estava na torcida.

A ex-BBB publicou um registro assistindo à grande Final e se mostrou ansiosa com o resultado. "Aguenta coração, é muita emoção", escreveu, enquanto acompanhava o desfecho do programa. Antes mesmo do anúncio oficial feito por Tadeu Schmidt, ela já demonstrava confiança na vitória da jornalista.

As duas se conheceram no Big Brother Brasil 16, onde criaram uma relação de proximidade durante o confinamento, marcando a primeira passagem de Ana Paula pelo programa.