Juliano Floss e Samira deixam de se seguir nas redes após fim do 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo / Instagram

Juliano Floss e Samira deixam de se seguir nas redes após fim do 'BBB 26'Reprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 23/04/2026 08:30

Rio - A relação entre Juliano Floss e Samira parece ter se encerrado. Pouco depois do fim do "Big Brother Brasil 26", os dois deixaram de se seguir nas redes sociais, atitude que rapidamente chamou a atenção do público e levantou dúvidas sobre o estado da amizade construída no confinamento.

Juliano, que terminou o programa em terceiro lugar, deixou a casa na última terça-feira (21). Desde então, os passos do ex-brother nas redes passaram a ser acompanhados de perto, especialmente em relação aos antigos aliados.

Dentro do reality, a dupla alternou momentos de parceria e conflito. Em boa parte da temporada, seguiram como aliados, mas enfrentaram episódios de tensão. Um dos primeiros embates aconteceu quando Juliano, ao lado de Sol Vegas, indicou Samira ao paredão, decisão que abalou a relação naquele momento.

Apesar disso, os dois conseguiram retomar a convivência e voltaram a atuar juntos no jogo. Na reta final, no entanto, um novo desentendimento mudou o cenário. Samira votou em Juliano após uma discussão envolvendo tarefas no VIP. O brother havia prometido lavar a louça, o que não ocorreu, gerando o atrito.

A final do programa consagrou Ana Paula como vencedora, com 75,94% dos votos. Milena ficou em segundo lugar, com 17,29%, enquanto Juliano terminou em terceiro, com 6,77%. Ana Paula levou R$ 5,7 milhões, maior prêmio da história do reality.