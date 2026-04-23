Ex-BBBs almoçam juntos durante curso - Reprodução/Instagram

Ex-BBBs almoçam juntos durante cursoReprodução/Instagram

Publicado 23/04/2026 14:59

Rio - Alguns participantes do BBB 26 se reencontraram em um curso realizado pela Globo. Marciele, Maxiane, Jordana, Gabriela, Chaiany, Boneco, Samira e Breno participarão durante todo o dia de quinta (23) e sexta (24) de treinamentos relacionados ao mercado de entretenimento e publicidade.

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Jordana Morais usou seu Instagram para falar sobre o intensivo e explicar para os fãs o motivo de ela não estar muito presente nas redes sociais durante estes dias.

"Hoje e amanhã vou participar de um curso intensivo, uma imersão lá na Globo. Vai ser um treinamento pra gente ampliar nossa visão de mercado, pra gente atender o universo comercial, questões relacionadas à publicidade, enfim, muitas coisas interessantes que vão me agregar profissionalmente", começou Jordana.

"Eu estou muito empolgada, só que eu estarei o dia inteiro tanto hoje, quanto amanhã, nesse curso, então já estou passando aqui para avisar vocês. Tô doida pra poder ficar mais tranquila e vir conversar com vocês de forma mais leve, mais relaxada, porque por enquanto aqui estou na correria. Sempre que der, que eu tiver algum momento lá e eu puder gravar eu vou mostrar alguma coisa pra vocês, mas eu não sei como vai ser, então só pra avisar que eu estarei nesse curso pra vocês não ficarem chateados comigo.", finalizou a brasiiense.

Além de Jordana, outros participantes também usaram suas redes sociais para postarem como está sendo o dia nos Estúdios Globo e fotos com os ex-companheiros de reality. Breno postou um vídeo com Samira e Chaiany, enquanto Marciele gravou o encontro entre ela, Maxiane, Jordana e Gabriela.