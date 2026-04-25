Alberto Cowboy no 'É de Casa'

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Alberto Cowboy marcou presença no "É de Casa", da TV Globo, neste sábado (25), e cantou as músicas "Ciumenta", sucesso de César Menotti & Fabiano, e "Borboletas", de Victor & Leo. A performance do ex-BBB se tornou assunto nas redes sociais e dividiu opiniões. Os internautas, ainda, apontaram uma possível retomada da carreira musical dele.  
A apresentação chamou atenção porque, dentro da casa, Alberto havia dito que não pretendia retomar a música. Em uma das conversas do reality, afirmou que esse plano estava "guardado" e justificou a decisão com a vida familiar e os riscos financeiros. "Hoje eu tenho uma família. Não posso parar minha vida para investir", comentou na ocasião.

Três dias antes, o assunto já tinha voltado à tona no Multishow, durante um encontro ao vivo com ex-participantes do programa. Ao ser perguntada por Ana Clara sobre as "fofocas" do pós-BBB, Milena comentou: “Como vocês já viram, o nosso querido Alberto voltou à carreira musical com tudo…".
Cowboy entrou na brincadeira e respondeu: "Deixa eu dar o contato para show aqui, põe aí". Na sequência, Milena elogiou o ex-BBB. "Ele é bom, ele tem talento! Eu estou falando real, não é sacanagem. Eu tô falando real, ele tem um potencial que vem de dentro, tá?". Quando completou com "Nunca é tarde para recomeçar", ouviu de Alberto: "No meu caso é".

Depois da apresentação no "É de Casa", internautas passaram a resgatar tanto as conversas do confinamento quanto esse momento recente fora da casa. No X, antigo Twitter, parte dos comentários associou a performance à insistência de Milena no assunto ainda durante o reality.
"E pensar que ele tirou a tia Milena de mentirosa por causa disso", escreveu um perfil. "O povo ficava julgando a AP (Ana Paula) e a Milena por bater nessa tecla lá dentro e no fim era verdade", comentou outro. "Ou seja: tia Milena estava certa", publicou uma terceira internauta.

Também houve comentários sobre a apresentação em si. "Oxi, e ligaram o autotune do Cowboy foi? Do nada ficou até que bom", opiniou uma usuária. Outro perfil comentou: "Às vezes não ter audição se torna um privilégio". Já um internauta ironizou: "Nota 10 como cantor de churrascaria e crooner de festas e eventos".

A repercussão também trouxe de volta o histórico de Alberto com a música antes do programa. Segundo ele próprio já contou, houve tentativas anteriores de investir na carreira artística, mas esse caminho acabou ficando em segundo plano.
fotogaleria
